Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Перед стартом очного противостояния Барселона с 38 очками занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У Атлетико столько же пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше.

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Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 21 декабря

Барселона – Атлетико – 0:0 (матч продолжается)

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Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция