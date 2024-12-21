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Испания
21 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:22
177
0

Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25

21 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:22
177
0
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед стартом очного противостояния Барселона с 38 очками занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У Атлетико столько же пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 21 декабря

Барселона – Атлетико – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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