Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25
21 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Перед стартом очного противостояния Барселона с 38 очками занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У Атлетико столько же пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 21 декабря
Барселона – Атлетико – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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