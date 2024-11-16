Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Будет ли реванш? Стала известны финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024
ATP
16 ноября 2024, 23:31 |
491
0

Будет ли реванш? Стала известны финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024

Янник Синнер и Тейлор Фритц поборются за трофей ATP Finals в Турине

16 ноября 2024, 23:31 |
491
0
Будет ли реванш? Стала известны финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024
Янник Синнер и Тейлор Фритц

16 ноября состоялись матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2024 в Турине и были определены два финалиста.

В поединке за трофей сойдутся Янник Синнер (Италия, АТР 1) и Тейлор Фритц (США, ATP 5). Итальянец на старте плей-офф разобрался с Каспером Руудом (6:1, 6:2) а американец одолел Александра Зверева (6:3, 3:6, 7:6).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Синнер во второй раз в карьере (второй год подряд) проведет решающий матч на ATP Finals. В прошлом году он уступил Новаку Джоковичу. Для Фритца это будет первый финал Итогового.

Янник в Турине выиграл все 4 поединка, а Фритц – 3 из 4. Оба теннисиста вышли в плей-офф из группы Ilie Nastase Group, а в очном поединке квартета сильнее оказался лидер рейтинга АТР – 6:4, 6:4.

Всего Синнер и Фритц провели уже 4 личные встречи, счет 3:1 в пользу представителя Италии. В 2024 году Янник также одержал победу над соперников в финале US Open 2024.

Матч за трофей Итогового запланирован на воскресенье, 16 ноября. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.

Итоговый турнир АТР 2024. 1/2 финала

  • Янник Синнер – Каспер Рууд – 6:1, 6:2
  • Александр Зверев – Тейлор Фритц – 3:6, 6:3, 6:7 (3:7)

По теме:
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма
Янник Синнер – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Александр Зверев Каспер Рууд Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 16 ноября 2024, 02:30 1
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Футбол | 16 ноября 2024, 09:07 14
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии

Поединок 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 16.11.2024, 16:30
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
«То, что не сыграет Костюк...» Капитан, игроки Австрии – о матче с Украиной
Теннис | 16.11.2024, 17:24
«То, что не сыграет Костюк...» Капитан, игроки Австрии – о матче с Украиной
«То, что не сыграет Костюк...» Капитан, игроки Австрии – о матче с Украиной
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
Бокс | 16.11.2024, 07:36
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
15.11.2024, 02:39
Бокс
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 60
Футбол
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 7
Бокс
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 43
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем