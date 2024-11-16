Будет ли реванш? Стала известны финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024

16 ноября состоялись матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2024 в Турине и были определены два финалиста.

В поединке за трофей сойдутся Янник Синнер (Италия, АТР 1) и Тейлор Фритц (США, ATP 5). Итальянец на старте плей-офф разобрался с Каспером Руудом (6:1, 6:2) а американец одолел Александра Зверева (6:3, 3:6, 7:6).

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Синнер во второй раз в карьере (второй год подряд) проведет решающий матч на ATP Finals. В прошлом году он уступил Новаку Джоковичу. Для Фритца это будет первый финал Итогового.

Янник в Турине выиграл все 4 поединка, а Фритц – 3 из 4. Оба теннисиста вышли в плей-офф из группы Ilie Nastase Group, а в очном поединке квартета сильнее оказался лидер рейтинга АТР – 6:4, 6:4.

Всего Синнер и Фритц провели уже 4 личные встречи, счет 3:1 в пользу представителя Италии. В 2024 году Янник также одержал победу над соперников в финале US Open 2024.

Матч за трофей Итогового запланирован на воскресенье, 16 ноября. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.

Итоговый турнир АТР 2024. 1/2 финала