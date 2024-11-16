Ребров обратился к игрокам сборной Украины после упущенной победы

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После поединка главный тренер украинской команды Сергей Ребров поблагодарил своих футболистов за самоотдачу.

– Какие слова сейчас можно найти для игроков после такого тяжелого поединка?

– Я благодарен игрокам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжелом поле было непросто что-то создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку. К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Имеем то, что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией.