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  4. Ребров обратился к игрокам сборной Украины после упущенной победы
Лига наций
16 ноября 2024, 23:25 |
963
2

Ребров обратился к игрокам сборной Украины после упущенной победы

Украинская команда сыграла вничью с Грузией

16 ноября 2024, 23:25 |
963
2
Ребров обратился к игрокам сборной Украины после упущенной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После поединка главный тренер украинской команды Сергей Ребров поблагодарил своих футболистов за самоотдачу.

– Какие слова сейчас можно найти для игроков после такого тяжелого поединка?

– Я благодарен игрокам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжелом поле было непросто что-то создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку. К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Имеем то, что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Saar
"такого суперника , як Грузія"! Шановний, з таким настроєм тобі в аматори йти працювати, а не Найкращу команду країни! Такого суперника.. це слова людини, яка здалася!
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0
MIRRA
я вибачаюсь, а чим матч з албанцями такий вже важливий?  ...вилітайте в нрупу С, грайте з рівними собі командами!
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