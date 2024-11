Стало известно, когда восстановится от травмы Ямал. Он уже пропустил 1 матч

Каталонская «Барселона» подтвердила травму испанского вингера Ламина Ямала.

Как сообщает клубная пресс-служба, у 17-летнего футболиста диагностировано повреждение первой степени правого голеностопного сустава.

Отмечается, что игрок пропустит примерно 2-3 недели.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямал провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Из-за травмы Ламин Ямал уже пропустил предыдущий матч «Барселоны» - против «Реал Сосьедада» (0:1).

🚨 LATEST NEWS 🚨



▶ Tests this morning confirmed that first team player Lamine Yamal has a grade 1 high right ankle sprain. He is expected to be out for two to three weeks.



▶ Robert Lewandowski has suffered a lower back injury. He will be out of action for approximately 10… pic.twitter.com/n43ITQWoaT