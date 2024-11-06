Поражения Реала, Ман Сити и Байера в ЛЧ, выбор Мельгосы, фиаско Свентек

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 ноября.

1А. Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде

Команда Анчелотти продолжила страдания после разгрома в El Clasico

1B. Перед переходом в МЮ. Аморим со Спортингом нокаутировал Ман Сити в ЛЧ

Хет-трик для хозяев поля оформил форвард Виктор Дьекереш

1C. Несчастливое возвращение Алонсо. Ливерпуль с хет-триком разгромил Байер

Мерсисайдцы выиграли матч со счетом 4:0

1D. Позорные быки. Селтик нанес РБ Лейпциг четвертое поражение в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу шотландского клуба, дубль у Николаса Кюна

1E. Домучили. Монако минимально обыграл Болонью на выезде

Команды встретились в рамках 4-го тура Лиги чемпионов

1F. Доги и зебры сыграли в Лиге чемпионов. Лилль разделил очки с Ювентусом

Команды сыграли вничью 1:1

1G. Шмели – в топ-3 в Лиге чемпионов. Боруссия одолела Штурм

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шмелей

2A. Крах продолжается. ПСВ отгрузил Жироне без Цыганкова четыре мяча в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Эйндховена в 4-м туре еврокубка

2B. Горчичник для Игнатенко. Динамо Загреб на выезде отгрузило 4 мяча Словану

Украинский хавбек вышел в основе у хозяев и провел на поле весь матч

3. Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити

Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед

4. Сборные Украины и Чехии по футзалу выдали товарищеский матч на 5 голов

Игра завершилась 3:2 в пользу сине-желтых, хотя после первого тайма счет был 3:0

5. Уничтожили победителя ЛЧ. Аль-Наср выиграл с голом Роналду и дублем Талиски

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии

6A. Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA

Коко одолела Игу в двух сетах во 2-м туре Оранжевой группы на WTA Finals 2024

6B. Крейчикова одолела Пегулу на WTA Finals

Барбора в двух сетах переиграла Джессику во 2-м туре Оранжевой группы

6C. Стало известно, кто завершит 2024 год первой ракеткой мира

К сожалению, Ига Свентек потеряла шансы обойти Арину Соболенко

7A. Известна заявка сборной Украины U-21 на матчи против Португалии и Италии

Унаи Мельгоса вызвал 24 футболиста

7B. Молодежная сборная Украины изменила состав перед контрольными матчами

Команда Унаи Мельгосы сыграет спарринги с Италией U-21 и Португалией U-21

8A. ПУШИЧ: «ЛЧ дает мотивацию. Шахтер сыграет без форварда? Я просто пошутил»

Коуч донецкой команды дал пресс-конференцию перед игрой с «Янг Бойз»

8B. ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз

Матч 4-го тура Лиги чемпионов состоится 6 ноября в Гельзенкирхене



9A. Обыграли еще одного гранда. Шторм лидирует в чемпионате Украины

Удалось обыграть Кременчуг

9B. Днепр дома разгромил Ровно, Старый Луцк вырвал победу у Запорожья в 1 очко

Очередной бабл украинской баскетбольной Суперлиги начался в Днепре

10A. Гол Довбика, возвращение Зинченко, Забарный сдержал Холанда

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. Разгром от Динамо, эконом-режим Шахтера, рекорд Александрии

Самые интересные события 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре