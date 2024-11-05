Шмели – в топ-3 в Лиге чемпионов. Боруссия одолела Штурм

Вечером 5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Боруссией Д» и «Штурмом».

Игра прошла на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

За хозяев гол забил Дониел Мален на 86-й минуте. Гости не сумели ответить забитыми мячами.

После этого матча «Боруссия», имея в своем активе 9 очков, занимает 3-е место в Лиге чемпионов, а «Штурм», занимает 32-ю позицию, имея 0 очков.

Лига чемпионов. 4-й тур. 5 ноября

Боруссия Д – Штурм – 1:0

Гол: Маллен, 86

Боруссия: Майер, Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини, Байер, (Азхил, 89), Забитцер, (Мален, 66), Нмеча, Брандт, Байно-Гиттенс, (Кэмпбел, 77), Гирасси

Штурм: Схерпен, Газибегович, Лавали, Эммануэль, Джонстон, (Гайргофер, 60), Китеишвили, (Хорват, 90), Чуквуани, Ялку, Бовинг, Бирет, (Ядимчи, 75) Джатта, (Звонарек, 46)