Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шмели – в топ-3 в Лиге чемпионов. Боруссия одолела Штурм
Лига Чемпионов
Боруссия Д
05.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:55
72
0

Шмели – в топ-3 в Лиге чемпионов. Боруссия одолела Штурм

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шмелей

05 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:55
72
0
Шмели – в топ-3 в Лиге чемпионов. Боруссия одолела Штурм
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссія - Штурм

Вечером 5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Боруссией Д» и «Штурмом».

Игра прошла на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

За хозяев гол забил Дониел Мален на 86-й минуте. Гости не сумели ответить забитыми мячами.

После этого матча «Боруссия», имея в своем активе 9 очков, занимает 3-е место в Лиге чемпионов, а «Штурм», занимает 32-ю позицию, имея 0 очков.

Лига чемпионов. 4-й тур. 5 ноября

Боруссия Д – Штурм – 1:0

Гол: Маллен, 86

Боруссия: Майер, Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини, Байер, (Азхил, 89), Забитцер, (Мален, 66), Нмеча, Брандт, Байно-Гиттенс, (Кэмпбел, 77), Гирасси

Штурм: Схерпен, Газибегович, Лавали, Эммануэль, Джонстон, (Гайргофер, 60), Китеишвили, (Хорват, 90), Чуквуани, Ялку, Бовинг, Бирет, (Ядимчи, 75) Джатта, (Звонарек, 46)

По теме:
Лукас ВАСКЕС: «Мы должны улучшить как защиту, так и атаку»
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Боруссия Дортмунд Штурм Грац Лига чемпионов Дониелл Мален
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05 ноября 2024, 16:20 16
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пора бы уже забить первый мяч и одержать первую победу

Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Футбол | 05 ноября 2024, 09:32 3
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке

Признание получил Криштиану Роналду

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2024, 02:27
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 08:25
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Экс-арбитр ФИФА: «Гол ПСВ после аута – легитимный»
Футбол | 05.11.2024, 23:19
Экс-арбитр ФИФА: «Гол ПСВ после аута – легитимный»
Экс-арбитр ФИФА: «Гол ПСВ после аута – легитимный»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 49
Футбол
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47
Бокс
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57
Бокс
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 5
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 4
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем