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Лига Чемпионов
Боруссия Д
05.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Штурм Грац
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 04:10 |
52
0

Боруссия Д – Штурм – 1:0. Как ягодицы погубили андердога. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 04:10 |
52
0
Боруссия Д – Штурм – 1:0. Как ягодицы погубили андердога. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Штурм.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 85-й минуте забил Дониелл Мален. Однако мяч мог быть отменен из-за офсайда, в который едва не угодил Серу Гирасси. Но из-за ягодиц защитника Штурма Гирасси все же находился дальше от ворот в момент передачи.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Штурм (Австрия) – 1:0

Голы: Мален, 85

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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Дониелл Мален Серу Гирасси Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Штурм Грац видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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