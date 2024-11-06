Боруссия Д

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Штурм.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол на 85-й минуте забил Дониелл Мален. Однако мяч мог быть отменен из-за офсайда, в который едва не угодил Серу Гирасси. Но из-за ягодиц защитника Штурма Гирасси все же находился дальше от ворот в момент передачи.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Штурм (Австрия) – 1:0

Голы: Мален, 85

Видеообзор матча: