Разгром от Динамо, эконом-режим Шахтера, рекорд Александрии

«Карпаты» добыли третью победу подряд – в этот раз одолели «Левый берег». «Шахтер» минимально победил «Черноморец», а вот «Динамо» разгромило «Ингулец».

В центральном матче тура «Александрия» переиграла «Полесье» и остается вместе с «Динамо» во главе чемпионского пелотона. Претенденты на высокие места – «Кривбасс» и «Рух» – расписали результативную ничью.

Атака тура

Первый гол в ворота «Левого берега» футболисты «Карпат» забили после шикарной атаки. Ее начал на своей половине поля Адамюк, в центре поля продолжил Альварес, затем Очеретько разобрался сразу с тремя оппонентами и отдал точную передачу на Устименко, а тот вывел фактически на пустые ворота Подлепенца. Красота!

Признание тура

Полузащитник «Карпат» Олег Очеретько после матча с «Левым берегом» признался, что впервые в карьере болельщики на трибунах скандировали его фамилию. «Это очень приятно, я даже не ожидал такого. Первый раз подобное слышу», – признался арендованный у «Шахтера» футболист «бело-зеленых».

Ошибка тура

Единственный мяч в ворота «Шахтера» футболисты «Черноморца» забили после ошибки голкипера «горняков» Ризныка. Габелок неплохо пробил из разворота, но мяч летел несильно, да и фактически в голкипера. Но страж ворот чемпионов Украины не сумел совладать с мячом. К его счастью, «Шахтер» забил на один гол больше.

Откровение тура

После матча с «Черноморцем» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич сделал весьма неожиданно признание: «Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще – такое может быть. Траоре играл в прошлом матче два дня назад, Сикан был свеж, поэтому он вышел в старте. Ему нужно было войти в соответствующий ритм, потому что он отсутствовал длительное время. Эгиналду обладал свежей энергией, и это было что-то новое – выпустить свежего игрока, свежего нападающего. Поэтому есть варианты, я ищу конкретную деталь, конкретные качества игрока, которые, по моему мнению, необходимы в подходящий момент, чтобы изменить ритм или переиграть соперника».

Сейв тура

На 85-й минуте матча против «Ворсклы» полузащитник «Колоса» Салабай со своей половины поля вывел на свидание с голкипером соперников нападающего своей команды Боливара. Голкипер оппонентов Исенко выбежал за пределы штрафной площади, и Боливар решил пробить, не сближаясь с вратарем. Однако молодой кипер полтавской команды парировал мяч. Парировал грудью, ибо если бы мяч коснулся его рук, то это была бы прямая красная карточка.

Матч тура

В Александрии встретились неожиданные претенденты на чемпионство – местная команда под предводительством Руслана Ротаня и команда Имада Ашура – «Полесье». Многими ожидалось, что матч будет малоинтересным, медленным и закрытым. Но он получился весьма интересным и живым. Оба соперника не отсиживались в обороне, оба имели шанс забить. Больше повезло хозяевам, которые одержали минимальную победу. И остались в чемпионской гонке, деля первое место с «Динамо». А вот «Полесье» после дебютного поражения в нынешнем сезоне опустилось на четвертое место, пропустив вперед себя «Шахтер».

Рекорд тура

«Александрия» в национальном первенстве не уступает уже 16 матчей подряд. Это повторение клубного рекорда по числу матчей без поражений. Дабы установить новый клубный рекорд, подопечным Ротаня достаточно не проиграть следующий поединок.

Заявление тура

После матча с «Александрией» футбольный клуб «Полесье» выступил с официальным заявлением. Житомиряне взывают к футбольной общественности по поводу эпизода, случившегося на 90+3 минуте матча – когда мяч в штрафной площади хозяев угодил в руку защитника «Александрии» Кампуша. По мнению «Полесья» этот эпизод – «оказывающий влияние на ход чемпионата». Представители житомирского клуба прозрачно намекают, что в том эпизоде судья должен был ставить пенальти. Но судья Шандор пенальти не поставил.

Голепад тура

Сразу семь мячей было забито в поединке «Динамо» – «Ингулец». Много. Однако если бы в ворота залетело все, что команды создали, то счет мог бы быть вообще двузначным. Игра прошла на встречных курсах, без «волокиты» в центре поля. А все потому, что «Ингулец» не стал сооружать автобус в собственной штрафной площади. За смелость команде Василия Кобина – респект. Но вот мастерства ей явно не хватает.

Михавко тура

Это уже не смешно. Центрбек «Динамо» Михавко продолжает «стрелять» по собственным воротам. В этой связи не стал исключением и поединок против «Ингульца». Таким образом, теперь на счету 19-летнего защитника три «самострела». В истории УПЛ три мяча в свои ворота за сезон забивал лишь один футболист – и тоже динамовец – Евгений Хачериди. Но до конца текущего первенства еще играть и играть, так что не исключено, что Михавко обновит антирекорд всех времен.

ФК Динамо. Тарас Михавко

Возвращение тура

На 71-й минуте матча «Динамо» – «Ингулец» на поле появился капитан «бело-синих» Ярмоленко. Андрей вышел вместо Караваева. Это первое появление динамовского ветерана после травмы и длительного лечения. Ярмоленко мог отпраздновать свое возвращение забитым мячом, но предоставленным шансом не воспользовался.

Нули тура

Сухая ничья была зафиксирована в Киеве, где местная «Оболонь» принимала «Верес». Игры как таковой на поле не было. На поле была борьба. И еще раз борьба. По этому показателю хозяева поля немного превосходили гостей. Но конвертировать это превосходство в нечто большее им не удалось.

Выход тура

Как нужно реализовывать выход один на один с голкипером, в игре против «Руха» наглядно продемонстрировал полузащитник «Кривбасса» Задерака. Получив отличную передачу от Сосы, Максим вышел на «свидание» с Ледвием, перебросил мяч через голкипера, и забивал уже в пустые ворота.

Характер тура

Футболисты ЛНЗ проиграли первый тайм матча против «Зари». Однако на вторую половину поединка черкасская команда вышла более мотивированной. По всей видимости, наставник «аграриев» Карраско сумел достучаться до своих подопечных в раздевалке. Во второй половине встречи уже гости диктовали свои условия. И сумели не только восстановить равновесие, но и забить победный мяч.

Символическая сборная тура