Михавко повторил «рекорд» Хачериди

В матче с «Ингульцом» (5:2) 19-летний защитник «Динамо» Тарас Михавко третий раз поразил свои ворота в чемпионатах Украины, став 11-м игроком, достигшим этого рубежа. Свой первый «самострел» Михавко совершил 6 октября в домашнем поединке динамовцев с «Кривбассом» (2:1). А через 13 дней Тарас «отличился» уже в гостях во встрече с «Оболонью» (5:1).

К слову, в истории УПЛ три автогола в одном чемпионате забивал только Евгений Хачериди – в сезоне 2016/17.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие три и более мяча в свои ворота в чемпионатах Украины