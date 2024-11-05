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  4. ПУШИЧ: «ЛЧ дает мотивацию. Шахтер сыграет без форварда? Я просто пошутил»
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:51
731
0

ПУШИЧ: «ЛЧ дает мотивацию. Шахтер сыграет без форварда? Я просто пошутил»

Коуч донецкой команды дал пресс-конференцию перед игрой с «Янг Бойз»

05 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:51
731
0
ПУШИЧ: «ЛЧ дает мотивацию. Шахтер сыграет без форварда? Я просто пошутил»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов швейцарского «Янг Бойз», который пройдет вечером 6 ноября в немецком Гельзенкирхене.

– Игра с Янг Бойз очень важна, поэтому в случае отсутствия победы будет ли это означать, что «Шахтер» почти потеряет шансы для проход в следующую стадию?

– Каждая игра важна. И конечно, мы хотим победить в этом матче, ведь в таком случае увеличим свои шансы на достижение главной цели. Всё возможно в новом формате Лиги чемпионов. Как я говорил ранее, поединок с Янг Бойз – это игра против очень хорошей команды. И оба клуба нуждаются в очках, поэтому это будет интересное противостояние.

– Мистер, как вы оцениваете моральное и физическое состояние команды перед этим противостоянием? И готовы ли все ключевые игроки к, так сказать, битве?

– Мы находимся в сильной физической и ментальной форме. Об этом я не беспокоюсь. Мы хорошо играли в последних матчах, и команда в достаточно хорошем состоянии, чтобы идти на битву с Янг Бойз. И, конечно, у нас есть ротация состава: в последних двух-трех поединках на поле выходили почти все футболисты и показали хорошую игру. Итак, мы в хорошей физической форме и тоже сильны ментально, что позволяет нам хорошо чувствовать себя перед этой битвой.

– Какую характеристику можете дать команде Янг Бойз? Какие у них сильные или слабые стороны?

– Прежде всего, это постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы, команда, играющая много матчей на таком уровне. Если говорить о клубе в общем, то, конечно, они не просто так попали в Лигу чемпионов. Они играют в вертикальный футбол, очень быстрые футболисты, хорошо организованная команда, оказывающая большое давление на соперника. Посмотрим, кто победит в этом плане. Мы также будем играть в определенном стиле. Потому, как я и говорил, это очень хороший оппонент, и это будет интересная игра.

– «Янг Бойз» – первый соперник «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов не по топ-чемпионату? Нет ли какого-либо дополнительного давления на вас из-за того, какого результата ожидает руководство?

– Результаты в других соревнованиях ни о чем мне не говорят, потому что Лига чемпионов является турниром совершенно отличным от других. Это другая мотивация для игроков. «Янг Бойз» три недели назад сменил тренера, состоялось три матча с новым наставником. Команда действительно не случайно попала в Лигу чемпионов – у нее много качественных моментов, ее очень сложно победить. И хотя соперник не так хорошо начал этот турнир, но это ни о чем не говорит. Это сильный оппонент, и нам следует быть на нашем максимальном уровне, чтобы получить положительный результат.

– В матчах Лиги чемпионов «Шахтер» пока не забивал, хотя в последней игре создано достаточно моментов. Что нужно сделать, чтобы начать забивать и получать результат?

– Ответ очень прост: мы должны создавать много моментов у ворот соперника, чтобы забить один или два гола, и это изменит ситуацию. Это достаточно легко сказать, но гораздо сложнее сделать. Для меня как тренера очень важно, чтобы мы создавали немало случаев и показывали хороший футбол – это то, что сделает меня счастливым. И конечно, реализация должна быть на высоком уровне, если вы хотите пройти дальше в турнире. Однако на самом высоком уровне соревнований, уровне Лиги чемпионов, этого значительно труднее достичь. Конечно, мы будем пытаться создавать как можно больше моментов, например, как это было в матче с «Арсеналом», где у нас были хорошие шансы. Впрочем, забить гол бывает тоже непросто. По-моему, будет очень важным забить именно в этом поединке, чтобы ослабить то давление, которое испытывают игроки. Давайте я скажу так: если мы реализуем больше 50 процентов наших моментов, это будет здорово и тогда мы точно выиграем.

– Вы после матча с «Черноморцем» сказали, что можете сыграть вообще без нападающего. Увидим ли мы завтра какое-нибудь интересное решение, которое нас удивит?

– Возможно, я просто пошутил. Решайте сами, что я имел в виду. Вы увидите все завтра.

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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз пресс-конференция Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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