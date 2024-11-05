Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:30
62
0

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз

Матч 4-го тура Лиги чемпионов состоится 6 ноября в Гельзенкирхене

05 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:30
62
0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз
ФК Шахтер

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе клуба Шальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне матча футболисты Шахтера провели тренировку на Фелтинс-Арене.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз

По теме:
Сыграет ли Лунин? Стартовые составы матча Реал – Милан в Лиге чемпионов
ПУШИЧ: «ЛЧ дает мотивацию. Шахтер сыграет без форварда? Я просто пошутил»
Как это было. 27 лет назад Динамо разгромило Барселону
Янг Бойз видео Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05 ноября 2024, 02:27 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

«Мы оптимисты». Ярмоленко оценил перспективы Динамо в Лиге Европы
Футбол | 05 ноября 2024, 19:46 0
«Мы оптимисты». Ярмоленко оценил перспективы Динамо в Лиге Европы
«Мы оптимисты». Ярмоленко оценил перспективы Динамо в Лиге Европы

Лидер киевлян заявил, что еще можно исправить ситуацию

Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Бокс | 05.11.2024, 07:57
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
Теннис | 05.11.2024, 15:29
17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 08:25
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 10
Футбол
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 5
Футбол
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем