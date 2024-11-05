Лига чемпионов05 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:30
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ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз
Матч 4-го тура Лиги чемпионов состоится 6 ноября в Гельзенкирхене
05 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:30
62
0
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе клуба Шальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Накануне матча футболисты Шахтера провели тренировку на Фелтинс-Арене.
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз
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