6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе клуба Шальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

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Накануне матча футболисты Шахтера провели тренировку на Фелтинс-Арене.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Янг Бойз