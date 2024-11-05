БОНДАРЬ: «Посмотрев в таблицу ЛЧ, рядом с Шахтером можно увидеть Баварию»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь ответил на вопросы журналистов перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз», который пройдет вечером 6 ноября в немецком Гельзенкирхене.

– За последние 10 дней вы сыграли 3 матча. В каком состоянии находитесь лично вы и команда?

– Да, в последние 12 дней был трудный период, много матчей. В принципе, как всегда в нашем ритме, когда есть матчи Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Украины. Но мне удалось отдохнуть уже после последнего матча с «Черноморцем», когда я не играл – это достаточно много времени для нашего ритма, для того, что мы переносим. Поэтому я готов на все 100 процентов, равно как и наша команда. Готовы показать, на что способны, и готовы показать свой футбол.

– Какую характеристику можете дать сопернику? «Янг Бойз» известен как команда, применяющая высокий прессинг, и как планируете при выходе из обороны справляться с этим?

– У нас будет план, который мы будем придерживаться. Я не хотел бы на пресс-конференции раскрывать все секреты о том, как мы будем действовать. Думаю, завтра вы сами сможете увидеть на футбольном поле, как будет играть «Шахтер». «Янг Бойз» – это очень хорошая команда, которая ежегодно выступает в еврокубках, имеет сильных исполнителей. Но мы – «Шахтер», мы будем играть на своей домашней арене и хотим показать свой футбол, свое качество и свою ДНК.

– Ваша команда еще не выигрывала в нынешней Лиге чемпионов. Оказывает ли этот факт давление на игроков?

– Я не думаю, что должно быть какое-то давление на команду, ведь все понимают, что это матчи Лиги чемпионов. И если посмотреть на турнирную таблицу, то можно увидеть рядом с нами «Баварию», топ-команду, поэтому, считаю, у нас еще есть матчи впереди, где мы должны показать определенный результат и очень качественную, хорошую игру. И надеемся показать это уже завтра в Лиге чемпионов, получить положительный результат для нас и всей страны.

– У команды очень напряженный график сейчас. Как игроки вообще переключаются, отдыхают?

– Сейчас было так необычно, когда мы побывали в одном месте четыре дня и никуда не ездили. Я даже не помню, когда так было в последний раз. Действительно, уже немало сказано, что у нас очень много переездов, мы много путешествуем, и все футбольные люди, эксперты понимают, как это может быть трудно. Думаю, каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может быть в автобусе или в поездах. Но мы привыкли к этому ритму и не хотим обращать особое внимание на эти моменты. Мы приехали сюда играть, показывать свой футбол и представлять донецкий «Шахтер».

– «Шахтер» в последнее время пропускает почти в каждом матче. Как планируете это поправить, ведь в Лиге чемпионов каждый гол может стать решающим?

– Будем делать все для того, чтобы не пропускать. Мы всегда хотим играть внимательно во всех моментах. Думаю, если завтра мы отнесемся к игре так, как всегда ко всем серьезным матчам, то сможем получить тот результат, которого заслуживаем.

ВИДЕО. Пресс-конференция Марино Пушича и Валерия Бондаря