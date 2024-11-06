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Лига Чемпионов
Селтик
05.11.2024 22:00 – FT 3 : 1
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 00:02 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:11
174
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Позорные быки. Селтик нанес РБ Лейпциг четвертое поражение в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу шотландского клуба, дубль у Николаса Кюна

06 ноября 2024, 00:02 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:11
174
0
Позорные быки. Селтик нанес РБ Лейпциг четвертое поражение в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и РБ Лейпциг.

Поединок прошел в Глазго, Шотландия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

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Дубль у Селтика оформил Николас Кюн. Еще один гол на счету Рео Хатате, а единственный мяч за немецкий коллектив оформил Кристоф Баумгартнер.

Для РБ Лейпциг это четвертое поражение в четырех матча текущей кампании ЛЧ. Селтик добыл вторую победу и с 7 пунктами идет в топ-15.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1

Голы: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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