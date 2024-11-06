Позорные быки. Селтик нанес РБ Лейпциг четвертое поражение в Лиге чемпионов
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу шотландского клуба, дубль у Николаса Кюна
5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и РБ Лейпциг.
Поединок прошел в Глазго, Шотландия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
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Дубль у Селтика оформил Николас Кюн. Еще один гол на счету Рео Хатате, а единственный мяч за немецкий коллектив оформил Кристоф Баумгартнер.
Для РБ Лейпциг это четвертое поражение в четырех матча текущей кампании ЛЧ. Селтик добыл вторую победу и с 7 пунктами идет в топ-15.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября
Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1
Голы: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23
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