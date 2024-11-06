Селтик – РБ Лейпциг – 3:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25
5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и РБ Лейпциг.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел в Глазго, Шотландия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Дубль у Селтика оформил Николас Кюн. Еще один гол на счету Рео Хатате, а единственный мяч за немецкий коллектив оформил Кристоф Баумгартнер.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября
Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1
Голы: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
5 ноября королевский клуб уступил россонери в 4-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:3
В уик-энд Динамо разгромило Ингулец, Шахтер одержал победу над Черноморцем