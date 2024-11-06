5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и РБ Лейпциг.

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Поединок прошел в Глазго, Шотландия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Дубль у Селтика оформил Николас Кюн. Еще один гол на счету Рео Хатате, а единственный мяч за немецкий коллектив оформил Кристоф Баумгартнер.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1

Голы: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23

Видеообзор матча: