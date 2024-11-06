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Селтик
05.11.2024 22:00 – FT 3 : 1
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 03:21 |
20
0

Селтик – РБ Лейпциг – 3:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 03:21 |
20
0
Селтик – РБ Лейпциг – 3:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и РБ Лейпциг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел в Глазго, Шотландия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Дубль у Селтика оформил Николас Кюн. Еще один гол на счету Рео Хатате, а единственный мяч за немецкий коллектив оформил Кристоф Баумгартнер.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1

Голы: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23

Видеообзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Рео Хататэ (Селтик).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Николас-Геррит Кюн (Селтик).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Николас-Геррит Кюн (Селтик).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг).
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Лига чемпионов Селтик РБ Лейпциг видео голов и обзор Рео Хатате Кристоф Баумгартнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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