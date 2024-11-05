Гол Довбика, возвращение Зинченко, Забарный сдержал Холанда
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.
Зинченко вернулся после травмы
«Арсенал» в гостях уступил «Ньюкаслу» – 0:1.
«Сорокам» победу принес Александер Исак в начале матча. Александр Зинченко впервые с 31 августа вышел на футбольное поле в составе «канониров». Украинский легионер появился на поле на 61-й минуте. Микелю Артете нужно было отыгрываться, потому испанский тренер выпустил на поле свежего футболиста.
К сожалению, Зинченко не удалось усилить игру команды. Александр только помог в контроле мяча, толку от этого не было никакого. Никаких острых передач, открывания или эффективных действий от украинца не было на поле.
«Арсенал» опустился на 5-е место, имея в активе 18 очков.
Миколенко провел полный матч
«Эвертон» в гостях минимально проиграл «Саутгемптону» – 0:1.
«Святые» забили победный гол за 5 минут до завершения основного времени матча.
Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл полный матч. Украинский защитник не может занести в актив поединок. Виталий не был надежен в оборонительных действиях. К атаке подключался, но неэффективно.
Гол в матче пришел именно с фланга Миколенко. Виталий потерял свою позицию. Игрок «Саутгемптона» имел возможность поднять голову и подготовить передачу в штрафную «ирисок». Адам Армстронг получил низом мяч и метров с 11-ти спокойно переиграл Джордана Пикфорда.
«Эвертон» находится на 16-м месте, имея в активе 9 очков.
Забарный против Холанда
«Борнмут» дома одолел «Манчестер Сити» – 2:1.
«Вишни» в начале матча вышли вперед. После перерыва удвоили свое преимущество. «Горожане» смогли отыграть один мяч в конце матча.
Илья Забарный сыграл полный поединок. Украинский защитник провел сильный поединок.
Защитник сборной Украины причастен к первому забитому мячу своей команды. Илья в середине поля помог запрессинговать Эрлинга Холанда. Потеря мяча норвежским нападающим завершилась атакой, в которой смог отличиться Антуан Семеньо.
В обороне Забарный был надежным. Украинский защитник опекал Холанда. Илья справился со своей задачей. Только в одном эпизоде проиграл единоборство звездному норвежцу в собственной штрафной площади.
В начале второго тайма Матеус Нуньес обыграл на фланге Забарного. Илья страховал флангового защитника. Бразилец отдал хорошую передачу на Фила Фодена, не попавшего в ворота с удобной позиции.
Уже в добавленное к матчу время Забарный проиграл верховое единоборство Холанду. Удар Эрлинга головой с близкого расстояния парировал вратарь «Борнмута», а на добивании нападающий гостей попал в штангу.
«Борнмут» поднялся на 10-е место, имея в активе 15 очков.
Мудрик помог отыграться
«Челси» в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.
Команды обменялись забитыми мячами в конце второго тайма.
Михаил Мудрик появился на поле на 70-й минуте. Гости уступали, поэтому Энцо Мареска выпустил свежего вингера.
Игрок сборной Украины помог «Челси» отыграться сразу после выхода на замену. Мойсес Кайседо оказался первым на подборе. Эквадорский полузащитник пробивал с лёта с линии штрафной. Мудрик между ног пропустил мяч, залетевший в ближний угол ворот Андре Онана.
Челси в турнирной таблице на 4-м месте, имея в активе 18 очков.
Ярмолюк вышел на замену
«Брентфорд» в гостях уступил «Фулхэму» – 1:2.
Оба своих гола «дачники» забили в добавленное к матчу время.
Егор Ярмолюк появился на поле на последние 3 добавленные к игре минуты. Украинский полузащитник даже мог забить гол, но его удар был заблокирован. Лучше себя проявить Егору помешала нехватка времени.
В турнирной таблице «Брентфорд» на 12-м месте, имея в активе 13 очков.
Довбик забил 4-й гол в Серии А
«Рома» в гостях уступила «Вероне» – 2:3.
Хозяева вырвали победу в матче за 2 минуты до завершения игры.
Артем Довбик вышел в основном составе и провел на поле 74 минуты. Украинский нападающий забил 4-й гол в чемпионате Италии.
На старте поединка украинский нападающий вышел на ворота соперников с острого угла, но не смог переиграть вратаря хозяев.
Артем принял участие в первом голе «волков». Довбик сбросил мяч Матиасу Суле, который со второй попытки поразил ворота «Вероны».
В начале второго тайма украинец забил. Зеки Челик выполнил фланговый прострел. Довбику оставалось переправить мяч в пустые ворота с метра. Арбитры проверяли эпизод на офсайд, но признали гол чистым.
«Рома» на 12-м месте с 13-ю очками в активе.
Травмы Цыганкова и Малиновского
«Жирона» дома перестреляла «Леганес» – 4:3. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев из-за травмы.
Матч «Реала» против «Валенсии» перенесен на неопределенный срок из-за наводнения в Валенсии.
«Дженоа» в гостях победил «Парму» – 1:0. Руслан Малиновский пропустил игру из-за травмы.
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