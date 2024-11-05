Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Довбика, возвращение Зинченко, Забарный сдержал Холанда
Англия
05 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:29
484
1

Гол Довбика, возвращение Зинченко, Забарный сдержал Холанда

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

05 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:29
484
1
Гол Довбика, возвращение Зинченко, Забарный сдержал Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко вернулся после травмы

«Арсенал» в гостях уступил «Ньюкаслу» – 0:1.

«Сорокам» победу принес Александер Исак в начале матча. Александр Зинченко впервые с 31 августа вышел на футбольное поле в составе «канониров». Украинский легионер появился на поле на 61-й минуте. Микелю Артете нужно было отыгрываться, потому испанский тренер выпустил на поле свежего футболиста.

К сожалению, Зинченко не удалось усилить игру команды. Александр только помог в контроле мяча, толку от этого не было никакого. Никаких острых передач, открывания или эффективных действий от украинца не было на поле.

«Арсенал» опустился на 5-е место, имея в активе 18 очков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко


Миколенко провел полный матч

«Эвертон» в гостях минимально проиграл «Саутгемптону» – 0:1.

«Святые» забили победный гол за 5 минут до завершения основного времени матча.

Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл полный матч. Украинский защитник не может занести в актив поединок. Виталий не был надежен в оборонительных действиях. К атаке подключался, но неэффективно.

Гол в матче пришел именно с фланга Миколенко. Виталий потерял свою позицию. Игрок «Саутгемптона» имел возможность поднять голову и подготовить передачу в штрафную «ирисок». Адам Армстронг получил низом мяч и метров с 11-ти спокойно переиграл Джордана Пикфорда.

«Эвертон» находится на 16-м месте, имея в активе 9 очков.

Забарный против Холанда

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» дома одолел «Манчестер Сити» – 2:1.

«Вишни» в начале матча вышли вперед. После перерыва удвоили свое преимущество. «Горожане» смогли отыграть один мяч в конце матча.

Илья Забарный сыграл полный поединок. Украинский защитник провел сильный поединок.

Защитник сборной Украины причастен к первому забитому мячу своей команды. Илья в середине поля помог запрессинговать Эрлинга Холанда. Потеря мяча норвежским нападающим завершилась атакой, в которой смог отличиться Антуан Семеньо.

В обороне Забарный был надежным. Украинский защитник опекал Холанда. Илья справился со своей задачей. Только в одном эпизоде ​​проиграл единоборство звездному норвежцу в собственной штрафной площади.

В начале второго тайма Матеус Нуньес обыграл на фланге Забарного. Илья страховал флангового защитника. Бразилец отдал хорошую передачу на Фила Фодена, не попавшего в ворота с удобной позиции.

Уже в добавленное к матчу время Забарный проиграл верховое единоборство Холанду. Удар Эрлинга головой с близкого расстояния парировал вратарь «Борнмута», а на добивании нападающий гостей попал в штангу.

«Борнмут» поднялся на 10-е место, имея в активе 15 очков.

Мудрик помог отыграться

«Челси» в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в конце второго тайма.

Михаил Мудрик появился на поле на 70-й минуте. Гости уступали, поэтому Энцо Мареска выпустил свежего вингера.

Игрок сборной Украины помог «Челси» отыграться сразу после выхода на замену. Мойсес Кайседо оказался первым на подборе. Эквадорский полузащитник пробивал с лёта с линии штрафной. Мудрик между ног пропустил мяч, залетевший в ближний угол ворот Андре Онана.

Челси в турнирной таблице на 4-м месте, имея в активе 18 очков.

Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» в гостях уступил «Фулхэму» – 1:2.

Оба своих гола «дачники» забили в добавленное к матчу время.

Егор Ярмолюк появился на поле на последние 3 добавленные к игре минуты. Украинский полузащитник даже мог забить гол, но его удар был заблокирован. Лучше себя проявить Егору помешала нехватка времени.

В турнирной таблице «Брентфорд» на 12-м месте, имея в активе 13 очков.

Довбик забил 4-й гол в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» в гостях уступила «Вероне» – 2:3.

Хозяева вырвали победу в матче за 2 минуты до завершения игры.

Артем Довбик вышел в основном составе и провел на поле 74 минуты. Украинский нападающий забил 4-й гол в чемпионате Италии.

На старте поединка украинский нападающий вышел на ворота соперников с острого угла, но не смог переиграть вратаря хозяев.

Артем принял участие в первом голе «волков». Довбик сбросил мяч Матиасу Суле, который со второй попытки поразил ворота «Вероны».

В начале второго тайма украинец забил. Зеки Челик выполнил фланговый прострел. Довбику оставалось переправить мяч в пустые ворота с метра. Арбитры проверяли эпизод на офсайд, но признали гол чистым.

«Рома» на 12-м месте с 13-ю очками в активе.

Травмы Цыганкова и Малиновского

«Жирона» дома перестреляла «Леганес» – 4:3. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев из-за травмы.

Матч «Реала» против «Валенсии» перенесен на неопределенный срок из-за наводнения в Валенсии.

«Дженоа» в гостях победил «Парму» – 1:0. Руслан Малиновский пропустил игру из-за травмы.

По теме:
Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
«Они разочарованы». Гари Невилл кратко оценил игру Мудрика в матче с МЮ
«Я им очень доволен». Тренер Борнмута расхвалил Забарного
статьи эксклюзив Александр Зинченко Виталий Миколенко Илья Забарный Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Артем Довбик Виктор Цыганков Руслан Малиновский Андрей Лунин
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05 ноября 2024, 02:27 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Футбол | 05 ноября 2024, 09:58 5
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?

Причина обращения – спорный эпизод в матче с «Александрией»

Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Бокс | 04.11.2024, 21:35
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04.11.2024, 17:45
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2024, 12:59
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ярослав Кррачковский
Довбик забив неймовірний гол
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем