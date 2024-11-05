Гол Довбика, возвращение Зинченко, Забарный сдержал Холанда

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко вернулся после травмы

«Арсенал» в гостях уступил «Ньюкаслу» – 0:1.

«Сорокам» победу принес Александер Исак в начале матча. Александр Зинченко впервые с 31 августа вышел на футбольное поле в составе «канониров». Украинский легионер появился на поле на 61-й минуте. Микелю Артете нужно было отыгрываться, потому испанский тренер выпустил на поле свежего футболиста.

К сожалению, Зинченко не удалось усилить игру команды. Александр только помог в контроле мяча, толку от этого не было никакого. Никаких острых передач, открывания или эффективных действий от украинца не было на поле.

«Арсенал» опустился на 5-е место, имея в активе 18 очков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко



Миколенко провел полный матч

«Эвертон» в гостях минимально проиграл «Саутгемптону» – 0:1.

«Святые» забили победный гол за 5 минут до завершения основного времени матча.

Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл полный матч. Украинский защитник не может занести в актив поединок. Виталий не был надежен в оборонительных действиях. К атаке подключался, но неэффективно.

Гол в матче пришел именно с фланга Миколенко. Виталий потерял свою позицию. Игрок «Саутгемптона» имел возможность поднять голову и подготовить передачу в штрафную «ирисок». Адам Армстронг получил низом мяч и метров с 11-ти спокойно переиграл Джордана Пикфорда.

«Эвертон» находится на 16-м месте, имея в активе 9 очков.



Забарный против Холанда

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» дома одолел «Манчестер Сити» – 2:1.

«Вишни» в начале матча вышли вперед. После перерыва удвоили свое преимущество. «Горожане» смогли отыграть один мяч в конце матча.

Илья Забарный сыграл полный поединок. Украинский защитник провел сильный поединок.

Защитник сборной Украины причастен к первому забитому мячу своей команды. Илья в середине поля помог запрессинговать Эрлинга Холанда. Потеря мяча норвежским нападающим завершилась атакой, в которой смог отличиться Антуан Семеньо.

В обороне Забарный был надежным. Украинский защитник опекал Холанда. Илья справился со своей задачей. Только в одном эпизоде ​​проиграл единоборство звездному норвежцу в собственной штрафной площади.

В начале второго тайма Матеус Нуньес обыграл на фланге Забарного. Илья страховал флангового защитника. Бразилец отдал хорошую передачу на Фила Фодена, не попавшего в ворота с удобной позиции.

Уже в добавленное к матчу время Забарный проиграл верховое единоборство Холанду. Удар Эрлинга головой с близкого расстояния парировал вратарь «Борнмута», а на добивании нападающий гостей попал в штангу.

«Борнмут» поднялся на 10-е место, имея в активе 15 очков.



Мудрик помог отыграться

«Челси» в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в конце второго тайма.

Михаил Мудрик появился на поле на 70-й минуте. Гости уступали, поэтому Энцо Мареска выпустил свежего вингера.

Игрок сборной Украины помог «Челси» отыграться сразу после выхода на замену. Мойсес Кайседо оказался первым на подборе. Эквадорский полузащитник пробивал с лёта с линии штрафной. Мудрик между ног пропустил мяч, залетевший в ближний угол ворот Андре Онана.

Челси в турнирной таблице на 4-м месте, имея в активе 18 очков.



Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» в гостях уступил «Фулхэму» – 1:2.

Оба своих гола «дачники» забили в добавленное к матчу время.

Егор Ярмолюк появился на поле на последние 3 добавленные к игре минуты. Украинский полузащитник даже мог забить гол, но его удар был заблокирован. Лучше себя проявить Егору помешала нехватка времени.

В турнирной таблице «Брентфорд» на 12-м месте, имея в активе 13 очков.



Довбик забил 4-й гол в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» в гостях уступила «Вероне» – 2:3.

Хозяева вырвали победу в матче за 2 минуты до завершения игры.

Артем Довбик вышел в основном составе и провел на поле 74 минуты. Украинский нападающий забил 4-й гол в чемпионате Италии.

На старте поединка украинский нападающий вышел на ворота соперников с острого угла, но не смог переиграть вратаря хозяев.

Артем принял участие в первом голе «волков». Довбик сбросил мяч Матиасу Суле, который со второй попытки поразил ворота «Вероны».

В начале второго тайма украинец забил. Зеки Челик выполнил фланговый прострел. Довбику оставалось переправить мяч в пустые ворота с метра. Арбитры проверяли эпизод на офсайд, но признали гол чистым.

«Рома» на 12-м месте с 13-ю очками в активе.

Травмы Цыганкова и Малиновского

«Жирона» дома перестреляла «Леганес» – 4:3. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев из-за травмы.

Матч «Реала» против «Валенсии» перенесен на неопределенный срок из-за наводнения в Валенсии.

«Дженоа» в гостях победил «Парму» – 1:0. Руслан Малиновский пропустил игру из-за травмы.