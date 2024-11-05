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  4. Уничтожили победителя ЛЧ. Аль-Наср выиграл с голом Роналду и дублем Талиски
Саудовская Аравия
05 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:11
312
0

Уничтожили победителя ЛЧ. Аль-Наср выиграл с голом Роналду и дублем Талиски

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии

05 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:11
312
0
Уничтожили победителя ЛЧ. Аль-Наср выиграл с голом Роналду и дублем Талиски
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.

Центральный поединком игрового дня был матч между саудовской командой Аль-Наср и Аль-Айн из ОАЭ.

Хозяев поля оформили разгромную победу со счетом 5:1 над действующим победителем ЛЧ Азии.

Один из голов забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду, дублем отметился бразилец Андерсон Талиска.

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли (по 12 очков из 12) возглавляют турнирную таблицу Западной зоны. Аль-Наср идет третьим (10).

В Восточном дивизионе впереди клуб Виссел Кобе из Японии (10 из 12).

Лига чемпионов Азии

4-й тур, 5 ноября

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 5:1

Голы: Талиска, 5, 90+4, Роналду, 31, Кардозу, 37 (автогол), Весли, 81 – Бенто, 56 (автогол)

Другие результаты игрового дня:

  • Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 2:2
  • Кавасаки Фронтале (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 3:1
  • Виссел Кобе (Япония) – Кванджу (Южная Корея) – 2:0
  • Джохор ДТ (Малайзия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 3:0
  • Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Райян (Катар) – 0:1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор Аль-Айн Андерсон Талиска Сентрал Кост Маринерс Шанхай Шеньхуа Кавасаки Фронтале Шанхай Порт (СИПГ) Виссел Кобе Кванджу Джохор Дарул Тазим Ульсан Хендай Пахтакор Аль-Райян выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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