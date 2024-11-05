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Саудовская Аравия
05 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:50
997
0

ВИДЕО. Не с пенальти! Как Роналду забил в АЛЧ, оформив 908-й гол в карьере

Криштиану отличился в матче 4-го тура турнира против Аль-Айна из ОАЭ за Аль-Наср

05 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:50
997
0
ВИДЕО. Не с пенальти! Как Роналду забил в АЛЧ, оформив 908-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Аль-Айн.

Поединок проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После первого тайма Аль-Наср побеждает со счетом 3:0. Второй мяч для хозяев оформил Криштиану Роналду.

Звездный португальский форвард удачно сыграл на добивании. Теперь у Роналду 908 голов за карьеру.

❗️ ВИДЕО. Не с пенальти! Как Роналду забил в АЛЧ, оформив 908-й гол в карьере

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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