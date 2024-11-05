ВИДЕО. Не с пенальти! Как Роналду забил в АЛЧ, оформив 908-й гол в карьере
Криштиану отличился в матче 4-го тура турнира против Аль-Айна из ОАЭ за Аль-Наср
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Аль-Айн.
Поединок проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После первого тайма Аль-Наср побеждает со счетом 3:0. Второй мяч для хозяев оформил Криштиану Роналду.
Звездный португальский форвард удачно сыграл на добивании. Теперь у Роналду 908 голов за карьеру.
❗️ ВИДЕО. Не с пенальти! Как Роналду забил в АЛЧ, оформив 908-й гол в карьере
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Звездный боксер ждет победы британца