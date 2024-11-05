5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Аль-Айн.

Поединок проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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После первого тайма Аль-Наср побеждает со счетом 3:0. Второй мяч для хозяев оформил Криштиану Роналду.

Звездный португальский форвард удачно сыграл на добивании. Теперь у Роналду 908 голов за карьеру.

❗️ ВИДЕО. Не с пенальти! Как Роналду забил в АЛЧ, оформив 908-й гол в карьере