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Молодежные турниры
05 ноября 2024, 10:53 |
1192
1

Известна заявка сборной Украины U-21 на матчи против Португалии и Италии

Унаи Мельгоса вызвал 24 футболиста

05 ноября 2024, 10:53 |
1192
1
Известна заявка сборной Украины U-21 на матчи против Португалии и Италии
УАФ. Унаи Мельгоса

Молодежная сборная Украины в ноябре проведет 2 товарищеских матча: против Португалии (15.11) и Италия (19.11).

На сбор главный тренер «сине-желтых» вызвал 24 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка).

Защитники: Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – «Рух» Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Денис Кузык («Кривбасс» Кривой Рог).

Полузащитники: Антон Царенко, Максим Хлань (оба – «Лехия», Польша), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Олег Очеретько («Карпаты» Львов), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Назар Волошин (все – «Динамо» Киев), Александр Яцык («Заря» Луганск), Илья Квасница («Рух» Львов).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Игорь Краснопир («Рух» Львов), Игорь Горбач («Заря» Луганск).

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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MaximusOne
На товарняки склад не так важливий, але на оф матчі я б замість Горбача Понамаренка викликав, воротарів Ледвія і Фесюна, й опорника Підгурського.
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