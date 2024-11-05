Известна заявка сборной Украины U-21 на матчи против Португалии и Италии
Унаи Мельгоса вызвал 24 футболиста
Молодежная сборная Украины в ноябре проведет 2 товарищеских матча: против Португалии (15.11) и Италия (19.11).
На сбор главный тренер «сине-желтых» вызвал 24 футболистов.
Состав молодежной сборной Украины U-21
Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка).
Защитники: Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – «Рух» Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Денис Кузык («Кривбасс» Кривой Рог).
Полузащитники: Антон Царенко, Максим Хлань (оба – «Лехия», Польша), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Олег Очеретько («Карпаты» Львов), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Назар Волошин (все – «Динамо» Киев), Александр Яцык («Заря» Луганск), Илья Квасница («Рух» Львов).
Нападающие: Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Игорь Краснопир («Рух» Львов), Игорь Горбач («Заря» Луганск).
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