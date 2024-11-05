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Сборная УКРАИНЫ
05 ноября 2024, 20:17 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:59
1134
0

Молодежная сборная Украины изменила состав перед контрольными матчами

На данный момент не сообщают о причинах изменений

05 ноября 2024, 20:17 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:59
1134
0
Молодежная сборная Украины изменила состав перед контрольными матчами
УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила, что в составе молодежной сборной Украины на контрольные матчи с Португалией и Италией произошли изменения.

В команде отсутствуют игроки «Динамо» Тарас Михавко, Константин Вивчаренко, Назар Волошин и Валентин Рубчинский. Также из предыдущей заявки отсутствует Владимир Салюк из «Металлиста-1925».

Вместо них были вызваны Алексей Гусев из «Зари» и Владислав Велетень из «Колоса», а также два игрока «Руха» – Илья Квасница и Олег Федор.

Напомним, что молодежная сборная Украины в ноябре в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) на выезде сыграет с командами Португалии и Италии.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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