Молодежная сборная Украины изменила состав перед контрольными матчами

Украинская ассоциация футбола сообщила, что в составе молодежной сборной Украины на контрольные матчи с Португалией и Италией произошли изменения.

В команде отсутствуют игроки «Динамо» Тарас Михавко, Константин Вивчаренко, Назар Волошин и Валентин Рубчинский. Также из предыдущей заявки отсутствует Владимир Салюк из «Металлиста-1925».

Вместо них были вызваны Алексей Гусев из «Зари» и Владислав Велетень из «Колоса», а также два игрока «Руха» – Илья Квасница и Олег Федор.

Напомним, что молодежная сборная Украины в ноябре в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) на выезде сыграет с командами Португалии и Италии.