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Лига Чемпионов
Лилль
05.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Ювентус
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:58 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:04
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Доги и зебры сыграли в Лиге чемпионов. Лилль разделил очки с Ювентусом

Команды сыграли вничью 1:1

05 ноября 2024, 23:58 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:04
99
0
Доги и зебры сыграли в Лиге чемпионов. Лилль разделил очки с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль – Ювентус

Во вторник, 5 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Ювентус» Турин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

Команды сыграли вничью 1:1. Открыли счет в матче «доги» – забил звездный форвард французов Джонатан Дэвид. Во втором тайме туринцы отыгрались, спас «зебр» от поражения на 60-й минуте Душан Влахович.

После четырех туров у «Лилля» и «Ювентуса» по семь очков. Следующий матч в Лиге чемпионов туринцы сыграют 27 ноября против «Астон Виллы», в этот же день «Лиллю» будет противостоять «Болонья».

Лига чемпионов. Этап лиги. 4-й тур.

Лилль – Ювентус – 1:1

Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60.

Лилль – Шевалье, Гудмундссон (Баккер, 81), Алессандро, Диаките, Манди, Буадди, Андре, Гомес (Мукау, 55), Жегрова, Сахрауи (Фернандес Пардо, 87), Дэвид.

Ювентус – Ди Грегорио, Кабаль (Савона, 68), Калулу, Гатти, Камбьязо, Тюрам (Маккенни, 68), Локателли, Копмейнерс, Йылдыз (Мбангула, 81), Франсишку Консейсау, Влахович (Веа, 68).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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