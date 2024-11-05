Доги и зебры сыграли в Лиге чемпионов. Лилль разделил очки с Ювентусом

Во вторник, 5 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Ювентус» Турин.

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Матч прошел на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

Команды сыграли вничью 1:1. Открыли счет в матче «доги» – забил звездный форвард французов Джонатан Дэвид. Во втором тайме туринцы отыгрались, спас «зебр» от поражения на 60-й минуте Душан Влахович.

После четырех туров у «Лилля» и «Ювентуса» по семь очков. Следующий матч в Лиге чемпионов туринцы сыграют 27 ноября против «Астон Виллы», в этот же день «Лиллю» будет противостоять «Болонья».

Лига чемпионов. Этап лиги. 4-й тур.

Лилль – Ювентус – 1:1

Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60.

Лилль – Шевалье, Гудмундссон (Баккер, 81), Алессандро, Диаките, Манди, Буадди, Андре, Гомес (Мукау, 55), Жегрова, Сахрауи (Фернандес Пардо, 87), Дэвид.



Ювентус – Ди Грегорио, Кабаль (Савона, 68), Калулу, Гатти, Камбьязо, Тюрам (Маккенни, 68), Локателли, Копмейнерс, Йылдыз (Мбангула, 81), Франсишку Консейсау, Влахович (Веа, 68).