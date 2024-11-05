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05.11.2024 22:00 - : -
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05 ноября 2024, 01:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:32
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Лилль – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2024, 01:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:32
8
2
Лилль – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября на «Стад Пьер-Моруа» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Лилль» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лилль

Команда в прошлом сезоне наконец-то смогла прибавить - она поднялась на 4-е место в Лиге 1. После этого Паулу Фонсеку переманили в Милан. На освободившуюся должность позвали Брюно Женезьо. Он смог удержать догов на прежнем уровне на внутренней арене. И очень неплохо выступает с ними в Лиге чемпионов. Там все начиналось еще летом, когда в квалификации прошли Фенербахче за счет гола в экстра-тайме - вдесятером, на выезде. Потом, не так драматично, но тоже не без труда, прошли и пражскую Славию. Основной раунд начался с поражения в Лиссабоне Спортингу. Но зато потом французы смогли приятно удивить, последовательно обыграв на своем поле двух мадридских грандов, сначала дома Реал 1:0, а потом в испанской столице и Атлетико 3:1.

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Ювентус

Клуб после откровенного спада предыдущих лет смог подняться сразу на 3-е место в Серии А - выше поднялась только пара грандов из Милана. Еще и получилось подкрепить прогресс завоеванным кубком. Но при этом никто не удивился увольнению Аллегри, как и тому, что тот ушел со скандалом еще до завершения прошлого цикла. Сейчас Старая Синьора серьезно обновила состав, а на тренерский пост позвали Тиаго Мотту, что блеснул в Болонье. Новый вариант команды из Турина имеет свои проблемы, очень часто играя вничью. В Лиге чемпионов при этом стартовали с пары побед, забивая по 3 гола как ПСВ, так и РБ Лейпцигу. Но потом была серьезная осечка, когда на своем поле итальянцы ухитрились уступить 0:1 Штутгарту.

Статистика личных встреч

Доги редко выступают на уровне Лиги чемпионов. Так что не удивительно, что они впервые сыграют против клуба из Турина.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной. Но французы точно будут играть на победу, как и гости. Ставим на то, что тут будет тотал больше 2,0 забитых голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Лилль
5 ноября 2024 -
22:00
Ювентус
Тотал голов больше 2.0 1.60 Сделать ставку
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Лилль Ювентус Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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