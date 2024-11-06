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Лига Чемпионов
Лилль
05.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Ювентус
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 04:34 |
35
0

Лилль – Ювентус – 1:1. Доги – крепость для топ-клубов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 04:34 |
35
0
Лилль – Ювентус – 1:1. Доги – крепость для топ-клубов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Пьер Моруа в Вильнев-д'Аске. Игра завершилась со счетом 1:1.

Французский клуб в предыдущих двух турах ЛЧ одолел и Реал, и Атлетико Мадрид. Да и старая синьора сумела сравнять только на 60-й минуте.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Лилль (Франция) – Ювентус (Италия) – 1:1

Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Душан Влахович пенальти Лилль Ювентус Джонатан Дэвид Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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