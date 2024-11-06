Лига чемпионов06 ноября 2024, 04:34 |
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Лилль – Ювентус – 1:1. Доги – крепость для топ-клубов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25
06 ноября 2024, 04:34 |
35
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5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Ювентус.
Поединок прошел на стадионе Пьер Моруа в Вильнев-д'Аске. Игра завершилась со счетом 1:1.
Французский клуб в предыдущих двух турах ЛЧ одолел и Реал, и Атлетико Мадрид. Да и старая синьора сумела сравнять только на 60-й минуте.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября
Лилль (Франция) – Ювентус (Италия) – 1:1
Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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