5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Пьер Моруа в Вильнев-д'Аске. Игра завершилась со счетом 1:1.

Французский клуб в предыдущих двух турах ЛЧ одолел и Реал, и Атлетико Мадрид. Да и старая синьора сумела сравнять только на 60-й минуте.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Лилль (Франция) – Ювентус (Италия) – 1:1

Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60 (пен.)

Видеообзор матча: