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Лига Чемпионов
Ливерпуль
05.11.2024 22:00 – FT 4 : 0
Байер
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:24
744
6

Несчастливое возвращение Алонсо. Ливерпуль с хет-триком разгромил Байер

Мерсисайдцы выиграли матч со счетом 4:0

05 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:24
744
6
Несчастливое возвращение Алонсо. Ливерпуль с хет-триком разгромил Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 ноября 2024 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и леверкузенским «Байером». Победу со счетом 4:0 одержала домашняя команда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч полностью прошел под диктовку команды Арне Слота, несмотря на пропущенный гол в первом тайме, который сразу отменили. Зато во второй половине встречи мерсисайдцы реализовали свое игровое преимущество – красивым голом отметился Коди Гакпо, а Луис Диас вообще оформил хет-трик.

Видео голов можно просмотреть в канале 100 минут АПЛ

Отметим, что нынешний главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо является бывшим игроком и легендой «Ливерпуля», поэтому для него матч на «Энфилде» точно был особенным.

После 4 сыгранных туров «Ливерпуль» имеет 12 очков и разницу мячей +9. Как минимум до 6 ноября команда будет возглавлять турнирную таблицу. У «Байера» 7 зачетных пунктов после 4 матчей.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Ливерпуль – Байер – 4:0

Голы: Диас, 61, 83, 90+3, Гакпо, 63

Ливерпуль: Келлехер – Александер-Арнолд (Брэдли, 81), Конате (Куанса, 88), ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 81) – Джонс (Собослай, 74), Гравенберх, Мак Аллистер – Салах, Гакпо (Нуньес, 80), Диас

Байер: Градецки – Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо (Телла, 81) – Паласиос (Гофманн, 73), Джака – Вирц, Бонифейс (Шик, 81), Гарсия (Андрих, 73)

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Ливерпуль Байер Лига чемпионов Коди Гакпо Луис Диас Хаби Алонсо хет-трик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 6
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BAD👣BOY
Сьогодні у чотирьох матчах забили по 4!! голи
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+1
Harun Bakircioğlu
Приземлили Хаби Алонсо
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+1
BAD👣BOY
Ліверпуль 💪🍻
Дивовижний матч Супер!
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+1
Kono86ukr
Як мавпа газету  Красава Ліверпуль!! Діаз сила) 1 в АП
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+1
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bubble gum
Аморим идёт готовьте сраку

  
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-2
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