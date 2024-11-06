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Ливерпуль
05.11.2024 22:00 – FT 4 : 0
Байер
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 06:03 |
262
0

СЛОТ: У Байера был план на игру, но до самого конца не было никакой угрозы

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал победу над фармацевтами в 4-м туре ЛЧ

06 ноября 2024, 06:03 |
262
0
СЛОТ: У Байера был план на игру, но до самого конца не было никакой угрозы
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Байер.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась поражением подопечных Хаби Алонсо со счетом 0:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник хозяев Арне Слот провел пресс-конференцию:

«Не знаю, было ли это связано с интенсивностью, но мы пошли на больший риск. Они сильно перегрузили полузащиту, и мы перестроились в перерыве и рискнули сыграть один в одного. У нас было больше шансов, чем в первом тайме, и они не представляли угрозы для ворот.

Мы усердно работаем и добиваемся результатов. У Байер был очень хороший план на игру, но до самого конца не было никакой угрозы для ворот от них. Мы контролировали игру и в итоге забили четыре гола».

Игрок матча и автор хет-трика Луис Диас:

«Я очень счастлив и благодарен за то, что забил свой первый хет-трик за Ливерпуль, первый хет-трик в моей карьере. Это очень особенный момент, который я запомню на всю жизнь. Я должен продолжать работать так, чтобы помочь одержать еще много побед, и, очевидно, команда тоже отлично справилась.

Они очень сильные соперники, мы это знали. Речь шла о попытке перевернуть игру любым возможным способом. Затем первый гол немного раскрыл игру, и мы смогли играть в своем стиле. У нас был крутой второй тайм.

У нас был отличный старт в АПЛ. То, что мы делаем, действительно хорошо. Мы должны продолжать делать то, что мы делаем, сосредоточенно. Мы пока ничего не выиграли, потому что впереди еще долгий путь. Так что продолжаем в том же духе, вместе, командой. Мы рады трем очкам, и теперь пришло время отдохнуть перед оставшимися играми».

Игрок Ливерпуля Коди Гакпо:

«Они сыграли очень хорошую игру, очень сильный соперник. Но мы продолжали, мы продолжали стараться, создавая моменты и хорошо защищаясь. Забили первый гол, и я думаю, что он принес нам победу в игре. 4:0, хороший результат против очень хорошей команды. Не знаю, лучший ли он, но он хороший».

Видеообзор матча Ливерпуль – Байер (4:0)

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Арне Слот пресс-конференция Ливерпуль Байер Луис Диас Лига чемпионов Коди Гакпо
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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