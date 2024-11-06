5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Байер.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась поражением подопечных Хаби Алонсо со счетом 0:4.

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Хет-трик за коллектив Арне Слота оформил Луис Диас. Еще один мяч на счету Коди Гакпо.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Ливерпуль (Англия) – Байер (Германия) – 4:0

Голы: Диас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

Видеообзор матча: