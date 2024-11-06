Лига чемпионов06 ноября 2024, 05:11 |
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Ливерпуль – Байер – 4:0. Хет-трик, унизивший банду Алонсо. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25
06 ноября 2024, 05:11 |
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5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Байер.
Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась поражением подопечных Хаби Алонсо со счетом 0:4.
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Хет-трик за коллектив Арне Слота оформил Луис Диас. Еще один мяч на счету Коди Гакпо.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября
Ливерпуль (Англия) – Байер (Германия) – 4:0
Голы: Диас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63
Видеообзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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