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Лига Чемпионов
Ливерпуль
05.11.2024 22:00 – FT 4 : 0
Байер
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 05:11 |
74
0

Ливерпуль – Байер – 4:0. Хет-трик, унизивший банду Алонсо. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 05:11 |
74
0
Ливерпуль – Байер – 4:0. Хет-трик, унизивший банду Алонсо. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Байер.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась поражением подопечных Хаби Алонсо со счетом 0:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик за коллектив Арне Слота оформил Луис Диас. Еще один мяч на счету Коди Гакпо.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Ливерпуль (Англия) – Байер (Германия) – 4:0

Голы: Диас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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