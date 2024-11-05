5 ноября на «Энфилде» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Байером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом сезоне прибавила, поднявшись на 3-е место в АПЛ, прибавив к этому еще и Кубок Лиги. Но это были последние успехи Клоппа на Туманном Альбионе. Впрочем, руководство клуба серьезно подготовилось к его уходу, благо, что тот был заранее анонсирован. В итоге тщательно выбрали преемника для немца, Арне Слота, и сохранили обойму красных неизменной. Такой рецепт принес отличный старт, с победой в львиной части матчей АПЛ. А уж в Лиге чемпионов у мерсисайдцев и вовсе стопроцентные результаты. Сначала англичане оформили волевую победу над Миланом, потом оформили гроссмейстерские 2:0 с другими, менее опытными итальянцами - Болоньей. Наконец, в крайнем поединке получилось прибавить еще 3 очка с РБ Лейпцигом, когда единственный гол забил в середине 1-го тайма Нуньес.

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Байер

Клуб провел исторический, по-настоящему великий сезон 2023/2024. Вообще не проигрывая на внутренней арене, получилось взять первую за все время серебряную салатницу. Более того, к чемпионскому титулу прибавили и кубок Германии. И только Аталанта в Лиге Европы не дала свершиться полному триумфу. После летних каникул аспиринщики, сохранившие и главного тренера, и основную обойму (и даже сделав несколько любопытных подписаний), начинали с победы в Суперкубке страны, но явно уже не так убедительны, как в 2023/2024, и не зря еще летом проиграли дома РБ Лейпциг. Но в целом остаются и сейчас сильны, и в том числе в Лиге чемпионов немцы начинали с сухих побед, против Фейеноорда (там и вовсе 4:0) и Милана. Но потом, похоже, недооценили Брест, закончив с ним 1:1.

Статистика личных встреч

В Лиге чемпионов клубы играли в плей-офф в 2002-м и 2005-м годах. Сначала после обмена победами дальше пошли немцы, потом дважды выиграли красные.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в немцев. Гости просто слабее - ставим на то, что подопечные Слота выиграют (коэффициент - 1,67).