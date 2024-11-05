Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ливерпуль
05.11.2024 22:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 01:46 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:52
68
0

Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2024, 01:46 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:52
68
0
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арне Слот и Хаби Алонсо

5 ноября на «Энфилде» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Байером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом сезоне прибавила, поднявшись на 3-е место в АПЛ, прибавив к этому еще и Кубок Лиги. Но это были последние успехи Клоппа на Туманном Альбионе. Впрочем, руководство клуба серьезно подготовилось к его уходу, благо, что тот был заранее анонсирован. В итоге тщательно выбрали преемника для немца, Арне Слота, и сохранили обойму красных неизменной. Такой рецепт принес отличный старт, с победой в львиной части матчей АПЛ. А уж в Лиге чемпионов у мерсисайдцев и вовсе стопроцентные результаты. Сначала англичане оформили волевую победу над Миланом, потом оформили гроссмейстерские 2:0 с другими, менее опытными итальянцами - Болоньей. Наконец, в крайнем поединке получилось прибавить еще 3 очка с РБ Лейпцигом, когда единственный гол забил в середине 1-го тайма Нуньес.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Байер

Клуб провел исторический, по-настоящему великий сезон 2023/2024. Вообще не проигрывая на внутренней арене, получилось взять первую за все время серебряную салатницу. Более того, к чемпионскому титулу прибавили и кубок Германии. И только Аталанта в Лиге Европы не дала свершиться полному триумфу. После летних каникул аспиринщики, сохранившие и главного тренера, и основную обойму (и даже сделав несколько любопытных подписаний), начинали с победы в Суперкубке страны, но явно уже не так убедительны, как в 2023/2024, и не зря еще летом проиграли дома РБ Лейпциг. Но в целом остаются и сейчас сильны, и в том числе в Лиге чемпионов немцы начинали с сухих побед, против Фейеноорда (там и вовсе 4:0) и Милана. Но потом, похоже, недооценили Брест, закончив с ним 1:1.

Статистика личных встреч

В Лиге чемпионов клубы играли в плей-офф в 2002-м и 2005-м годах. Сначала после обмена победами дальше пошли немцы, потом дважды выиграли красные.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в немцев. Гости просто слабее - ставим на то, что подопечные Слота выиграют (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
5 ноября 2024 -
22:00
Байер
Победа Ливерпуля 1.67 Сделать ставку
По теме:
Реал – Милан. Текстовая трансляция матча
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль Байер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Футбол | 04 ноября 2024, 14:08 87
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций

Украинская команда проведет два матча в ноябре

ФОТО. Звезда мирового футбола тайно женился. Она – танцовщица
Футбол | 05 ноября 2024, 03:02 0
ФОТО. Звезда мирового футбола тайно женился. Она – танцовщица
ФОТО. Звезда мирового футбола тайно женился. Она – танцовщица

Мартине Эдегор время зря не теряет...

Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Футбол | 04.11.2024, 19:52
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Футбол | 04.11.2024, 07:31
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04.11.2024, 17:45
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Досрочно победит после 8-го раунда». Экс-чемпион – о реванше Усика и Фьюри
«Досрочно победит после 8-го раунда». Экс-чемпион – о реванше Усика и Фьюри
03.11.2024, 09:49
Бокс
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
04.11.2024, 02:33 3
Бокс
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
04.11.2024, 15:25 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
04.11.2024, 00:10
Авто/мото
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем