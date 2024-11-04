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Лига Чемпионов
Ливерпуль
05.11.2024 22:00 - : -
Байер
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Лига чемпионов
04 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:31
72
0

Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

04 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:31
72
0
Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Ливерпулем» и «Байером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле (Англия).

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Байер
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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