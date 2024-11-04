Лига чемпионов04 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:31
72
0
Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву
04 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:31
72
0
Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Ливерпулем» и «Байером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле (Англия).
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – БайерСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авто/мото | 04 ноября 2024, 00:10 0
Ферстаппен максимально близок к титулу
Футбол | 04 ноября 2024, 19:52 12
Черкасская команда проявила волю, не позволив луганчанам сохранить победный счет
Бокс | 04.11.2024, 09:40
Бокс | 04.11.2024, 07:47
Футбол | 04.11.2024, 21:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.11.2024, 20:46
03.11.2024, 04:52
03.11.2024, 20:20 9
03.11.2024, 08:48 4
03.11.2024, 09:06 1
04.11.2024, 08:38 5