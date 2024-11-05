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  4. Горчичник для Игнатенко. Динамо Загреб на выезде отгрузило 4 мяча Словану
Лига Чемпионов
Слован Братислава
05.11.2024 19:45 – FT 1 : 4
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 21:47 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:39
347
2

Горчичник для Игнатенко. Динамо Загреб на выезде отгрузило 4 мяча Словану

Украинский хавбек вышел в основе у хозяев и провел на поле весь матч

05 ноября 2024, 21:47 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:39
347
2
Горчичник для Игнатенко. Динамо Загреб на выезде отгрузило 4 мяча Словану
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

В матче 4-го тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде победило «Слован» со счетом 4:1.

В дебюте игры хозяев вперед вывел Давид Стрелец, после чего гости серьезно разозлились и отгрузили 4 мяча.

У гостей дубль оформил Сандро Куленович, также отлились Дарио Шпикич и Петар Сучич.

Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел в основе у хозяев, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 87-й минуте.

Загребское «Динамо» набрало 7 очков и временно вошло в топ-10 Лиги чемпионов.

«Слован» идет на последней, 36-й позиции, не набрав ни одного очка за 4 тура.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Слован Братислава (Словакия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:4

Голы: Стрелец, 5 – Шпикич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72

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Динамо Загреб Слован Братислава Даниил Игнатенко Лига чемпионов Сандро Куленович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Strontium
И плевать на 2:9 от Баварии и 2:2 дома с  Монако.
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+1
Harun Bakircioğlu
Тут была статья про суперкомпьютер Opta. Этот комент самый четенький:
New Zealander 12.09.2024 21:06 изменен
Чому Загреб якого Шахтар на зборах розкатував як синків (вони чудом врятували нічию за рахунок двох пеналів) вище? 
У Загреба тем временем щас 7 очков, 10 забитых и 10 место. Им осталось 2 очка до гарантированного плей-офф.
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-1
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