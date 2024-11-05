Горчичник для Игнатенко. Динамо Загреб на выезде отгрузило 4 мяча Словану

В матче 4-го тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде победило «Слован» со счетом 4:1.

В дебюте игры хозяев вперед вывел Давид Стрелец, после чего гости серьезно разозлились и отгрузили 4 мяча.

У гостей дубль оформил Сандро Куленович, также отлились Дарио Шпикич и Петар Сучич.

Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел в основе у хозяев, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 87-й минуте.

Загребское «Динамо» набрало 7 очков и временно вошло в топ-10 Лиги чемпионов.

«Слован» идет на последней, 36-й позиции, не набрав ни одного очка за 4 тура.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Слован Братислава (Словакия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:4

Голы: Стрелец, 5 – Шпикич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72

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