Горчичник для Игнатенко. Динамо Загреб на выезде отгрузило 4 мяча Словану
Украинский хавбек вышел в основе у хозяев и провел на поле весь матч
В матче 4-го тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде победило «Слован» со счетом 4:1.
В дебюте игры хозяев вперед вывел Давид Стрелец, после чего гости серьезно разозлились и отгрузили 4 мяча.
У гостей дубль оформил Сандро Куленович, также отлились Дарио Шпикич и Петар Сучич.
Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел в основе у хозяев, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 87-й минуте.
Загребское «Динамо» набрало 7 очков и временно вошло в топ-10 Лиги чемпионов.
«Слован» идет на последней, 36-й позиции, не набрав ни одного очка за 4 тура.
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября
Слован Братислава (Словакия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:4
Голы: Стрелец, 5 – Шпикич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72
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Чому Загреб якого Шахтар на зборах розкатував як синків (вони чудом врятували нічию за рахунок двох пеналів) вище?
У Загреба тем временем щас 7 очков, 10 забитых и 10 место. Им осталось 2 очка до гарантированного плей-офф.