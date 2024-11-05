05.11.2024 19:45 – 23’ 1 : 1
Лига чемпионов05 ноября 2024, 19:44 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
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Игнатенко выйдет в основе Слована на матч ЛЧ против Динамо Загреб
Поединок 4-го тура Лиги чемпионов начнется 5 ноября в 19:45
05 ноября 2024, 19:44 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
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Украинский полузащитник Слована Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе клуба из Словакии.
Слован проведет матч против Динамо Загреб в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов.
Поединок между Слованом и Динамо Загребе начнется 5 ноября в 19:45.
Стартовые составы на матч ЛЧ Слован Братислава – Динамо Загреб
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Dario Spikic (Динамо Загреб).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
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