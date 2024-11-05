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Лига Чемпионов
Слован Братислава
05.11.2024 19:45 – 23 1 : 1
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 19:44 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
28
0

Игнатенко выйдет в основе Слована на матч ЛЧ против Динамо Загреб

Поединок 4-го тура Лиги чемпионов начнется 5 ноября в 19:45

05 ноября 2024, 19:44 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
28
0
Игнатенко выйдет в основе Слована на матч ЛЧ против Динамо Загреб
Twitter. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник Слована Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе клуба из Словакии.

Слован проведет матч против Динамо Загреб в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

Поединок между Слованом и Динамо Загребе начнется 5 ноября в 19:45.

Стартовые составы на матч ЛЧ Слован Братислава – Динамо Загреб

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Dario Spikic (Динамо Загреб).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
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Даниил Игнатенко Слован Братислава Динамо Загреб Лига чемпионов стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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