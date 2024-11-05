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Лига Чемпионов
Слован Братислава
05.11.2024 19:45 – FT 1 : 4
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:32 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:42
53
0

Слован – Динамо Загреб – 1:4. Фиаско команды Игнатенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

05 ноября 2024, 23:32 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:42
53
0
Слован – Динамо Загреб – 1:4. Фиаско команды Игнатенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде победило «Слован» со счетом 4:1.

В дебюте игры хозяев вперед вывел Давид Стрелец, после чего гости серьезно разозлились и отгрузили 4 мяча.

У гостей дубль оформил Сандро Куленович, также отличились Дарио Шпикич и Петар Сучич.

Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел в основе у хозяев, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 87-й минуте.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Слован Братислава (Словакия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:4

Голы: Стрелец, 5 – Шпикич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Куленович (Динамо Загреб).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Куленович (Динамо Загреб).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Динамо Загреб).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Шпикич (Динамо Загреб).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
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Динамо Загреб Слован Братислава Даниил Игнатенко Лига чемпионов Сандро Куленович видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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