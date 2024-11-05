Слован – Динамо Загреб – 1:4. Фиаско команды Игнатенко. Видео голов и обзор
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В матче 4-го тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде победило «Слован» со счетом 4:1.
В дебюте игры хозяев вперед вывел Давид Стрелец, после чего гости серьезно разозлились и отгрузили 4 мяча.
У гостей дубль оформил Сандро Куленович, также отличились Дарио Шпикич и Петар Сучич.
Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел в основе у хозяев, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 87-й минуте.
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября
Слован Братислава (Словакия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:4
Голы: Стрелец, 5 – Шпикич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
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