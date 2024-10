Полиция Испании задержала причастных к кампании ненависти против Винисиуса

Национальная полиция Испании задержала четырех человек, которые были ответственны за кампанию ненависти против форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Полиция подтвердила информацию ESPN, что задержанные «подбивали фанатов через социальные сети идти на стадион Метрополитано, чтобы выражать оскорбления расистского содержания» в адрес Винисиуса. Этот инцидент вызвал возмущение в футбольной среде и среди правозащитников, которые выступают против расизма в спорте.

Винисиус очень часто говорит, что проблема расизма в современном футболе недопустима.

Spain's national police have arrested four people responsible for a hate campaign against Real Madrid forward Vinícius Júnior.



Police confirmed to ESPN that those arrested "incited fans through social media to go to the [Metropolitano] stadium to utter insults with racist… pic.twitter.com/ekh79MF8lu