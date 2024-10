Сержиньо ДЕСТ: «Хави не был честным со мной»

23-летний американский футболист нидерландского происхождения Сержиньо Дест выступает за «ПСВ». Но его предыдущим клубом была испанская «Барселона», где игрок не смог закрепиться. Сначала его отдали в аренду в «Милан», а затем в «ПСВ».

«Хави не был со мной честным. Летом, перед тем как я ушел в отпуск, он уверял меня, что рассчитывает на меня. Говорил, чтобы я не слушал медиа. А когда отпуск закончился, он вызвал меня и сказал, что мне нужно уходить», - рассказал Сержиньо в интервью.

В итоге, Дест сыграл за «Барселону» 51 матч за три сезона. Летом правый защитник перешел в нидерландский «ПСВ» на правах свободного агента.

В новом сезоне Сержиньо проходит лечение после разрыва крестообразных связок.

