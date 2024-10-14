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  4. Сержиньо ДЕСТ: «Хави не был честным со мной»
Испания
14 октября 2024, 14:59 | Обновлено 14 октября 2024, 15:02
280
0

Сержиньо ДЕСТ: «Хави не был честным со мной»

Экс-игрок каталонской Барселоны вспомнил о своем наставнике

14 октября 2024, 14:59 | Обновлено 14 октября 2024, 15:02
280
0
Сержиньо ДЕСТ: «Хави не был честным со мной»
Transfermarkt. Сержиньо Дест

23-летний американский футболист нидерландского происхождения Сержиньо Дест выступает за «ПСВ». Но его предыдущим клубом была испанская «Барселона», где игрок не смог закрепиться. Сначала его отдали в аренду в «Милан», а затем в «ПСВ».

«Хави не был со мной честным. Летом, перед тем как я ушел в отпуск, он уверял меня, что рассчитывает на меня. Говорил, чтобы я не слушал медиа. А когда отпуск закончился, он вызвал меня и сказал, что мне нужно уходить», - рассказал Сержиньо в интервью.

В итоге, Дест сыграл за «Барселону» 51 матч за три сезона. Летом правый защитник перешел в нидерландский «ПСВ» на правах свободного агента.

В новом сезоне Сержиньо проходит лечение после разрыва крестообразных связок.

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Сержиньо Дест Хави
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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