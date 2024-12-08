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08 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:53
324
1

Назван лучший футболист в XXI веке. Кто третий после Месси и Роналду?

Наибольшее признание получил Лионель Месси

08 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:53
324
1
Назван лучший футболист в XXI веке. Кто третий после Месси и Роналду?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал talkSPORT обновил рейтинг лучших полузащитников в футболе в XXI веке.

Первую позиции списка занял самый титулованный в истории футболист, восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. За аргентинцем разместился его извечный соперник Криштиану Роналду – лучший голеадор в истории. Бронза рейтинга досталось обладателю Золотого мяча 2005 года Роналдиньо.

Легендарный французский хавбек Зинедин Зидан занял четвертую строчку, а испанец Андрес Иньеста – 5-ю.

В десятку рейтинга также попали Хави, Тьерри Анри, Кака, Луис Суарес и Дани Алвес.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших футболистов в веке XXI веке от talkSPORT

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Роналдиньо
  4. Зинедин Зидан
  5. Андрес Иньеста
  6. Хави
  7. Тьерри Анри
  8. Кака
  9. Луис Суарес
  10. Дани Алвес

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Роналдиньо Лионель Месси Криштиану Роналду Зинедин Зидан Андрес Иньеста Хави Тьерри Анри Луис Суарес Дани Алвес рейтинг
Дмитро Олійник Источник: talkSPORT
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Serhii P.
Я б Зідана поставив на 3-тє місце
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