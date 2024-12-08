Назван лучший футболист в XXI веке. Кто третий после Месси и Роналду?

Авторитетный британский портал talkSPORT обновил рейтинг лучших полузащитников в футболе в XXI веке.

Первую позиции списка занял самый титулованный в истории футболист, восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. За аргентинцем разместился его извечный соперник Криштиану Роналду – лучший голеадор в истории. Бронза рейтинга досталось обладателю Золотого мяча 2005 года Роналдиньо.

Легендарный французский хавбек Зинедин Зидан занял четвертую строчку, а испанец Андрес Иньеста – 5-ю.

В десятку рейтинга также попали Хави, Тьерри Анри, Кака, Луис Суарес и Дани Алвес.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших футболистов в веке XXI веке от talkSPORT