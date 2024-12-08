Назван лучший футболист в XXI веке. Кто третий после Месси и Роналду?
Наибольшее признание получил Лионель Месси
Авторитетный британский портал talkSPORT обновил рейтинг лучших полузащитников в футболе в XXI веке.
Первую позиции списка занял самый титулованный в истории футболист, восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. За аргентинцем разместился его извечный соперник Криштиану Роналду – лучший голеадор в истории. Бронза рейтинга досталось обладателю Золотого мяча 2005 года Роналдиньо.
Легендарный французский хавбек Зинедин Зидан занял четвертую строчку, а испанец Андрес Иньеста – 5-ю.
В десятку рейтинга также попали Хави, Тьерри Анри, Кака, Луис Суарес и Дани Алвес.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших футболистов в веке XXI веке от talkSPORT
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Роналдиньо
- Зинедин Зидан
- Андрес Иньеста
- Хави
- Тьерри Анри
- Кака
- Луис Суарес
- Дани Алвес
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