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Другие новости
11 октября 2024, 06:25 |
589
0

Фиаско Англии и битва в Риме, прощание Надаля, пресс-конференция Реброва

Главные новости за 10 октября на Sport.ua

11 октября 2024, 06:25 |
589
0
Фиаско Англии и битва в Риме, прощание Надаля, пресс-конференция Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 октября.

1A. Одноклубник Довбика наварил. Италия упустила победу над Бельгией
Лоренцо Пеллегрини получил удаление в конце первого тайма, а его сборная упустила счет 2:0

1B. Без Мбаппе, но с Нкунку. Франция победила Израиль в Лиге наций
«Синие» одержали вторую победу в турнире

1C. Невероятный Холанд. Норвегия переиграла Словению и стала лидером группы
В другом матче группы Австрия нанесла поражение Казахстану

1D. Сенсация в Лиге наций! Англия на Уэмбли в матче-триллере проиграла Греции
Англичане проиграли матч со счетом 1:2

1E. Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Вечером 10 октября состоялись очередные поединки Лиги наций

2A. Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Ребров провел пресс-конференцию перед игрой Лиги наций

2B. ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Тарас не знает, успеет ли восстановиться

3. В него все еще верят, но есть нюанс. В Челси определились с судьбой Мудрика
Украинец перейдет в другой клуб на правах аренды

4. «Большое спасибо всем». Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Легендарный испанский теннисист поставил точку

5A. Костюк без особых шансов проиграла Гофф и завершила выступления в Ухане
Марта в двух сетах уступила Коко в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Китае

5B. Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Ухане
Марта проиграла Гофф, Пегула вылетела от Ван Синьюй, победы Чжэн и Паолини

5C. Сенсационный вылет Алькараса. Определена первая полуфинальная пара в Шанхае
Янник Синнер выбил Даниила Медведева, Карлос проиграл Томашу Махачу

6A. Месси купался в болоте. Аргентина и Венесуэла провели матч квалификации ЧМ
В ночь на 11 октября состоялись поединки 9-го тура отборочного раунда в зоне Южной Америки

6B. Бразилия сломила Чили на 89-й. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
11 октября селесао вырвали победу у чилийцев со счетом 2:1 благодаря голу Луиса Энрике

7. Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии
В финале у женщин США обыграли Мексику, а Словакия одолела Чехию у мужчин U-23

8. ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
Днем ранее был презентован домашний комплект формы сборной

9. Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один маловероятный сценарий

10A. 5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
Далеко не все игроки за пределами поля стремятся пить, гулять и демонстрировать другие свои пороки

10B. 10 самых успешных на уровне сборной легионеров из Грузии, поигравших в УПЛ
Вспоминаем ярких легионеров из страны, с которой Украине теперь предстоит сыграть в рамках ЛН

10C. Дальше без Гризманна: сборная Франции потеряла свой талисман
Рассказываем о важности теперь уже бывшего игрока «трехцветных»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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