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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Чили
11.10.2024 03:00 – FT 1 : 2
Бразилия
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Чемпионат мира
11 октября 2024, 05:15 | Обновлено 11 октября 2024, 05:30
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Бразилия сломила Чили на 89-й. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

11 октября селесао вырвали победу у чилийцев со счетом 2:1 благодаря голу Луиса Энрике

11 октября 2024, 05:15 | Обновлено 11 октября 2024, 05:30
299
0
Бразилия сломила Чили на 89-й. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 октября состоялся матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Чили и Бразилии.

Поединок прошел на стадионе Жулио Мартинес Праданос в Сантьяго. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу селесао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу для гостей на 89-й минуте вырвал Луис Энрике Андре Роза да Силва. Еще один мяч у бразильцев забил Игор Жезуш, а у чилийцев единственный гол на счету Эдуардо Варгаса.

Благодаря этой победе Бразилия набрала 13 очков и поднялась на 4-е место в таблице отборочной группы. У Чили аж 9-я позиция и 5 пунктов.

Лидером является Аргентина с 19 баллами. В топ-3 также входят Колумбия (16) и Уругвай (15). Уругвайцы 12 октября встретятся с Перу, у них – игра в запасе.

На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10. Команда, которая займет 7-ю строчку, попадет в специальный турнир, где выступят еще 5 сборных для определение двух последних участников ЧМ.

ЧМ-2026. Квалификация

Зона Южной Америки. 8-й тур

Чили – Бразилия – 1:2

Голы: Варгас, 2 – Жезуш, 45+1, Луис Энрике, 89

Турнирная таблица

Фотогалерея матча Чили – Бразилия

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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