Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Чили
11.10.2024 03:00 - : -
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 октября 2024, 16:36 | Обновлено 10 октября 2024, 16:37
59
0

Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 11 октября в 03:00 по Киеву

10 октября 2024, 16:36 | Обновлено 10 октября 2024, 16:37
59
0
Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья и Эндрик

11 октября на «Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос» пройдет матч 9-го тура Отборочного турнир чемпионата мира-2026 в Южной Америке, в котором сборная Чили встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Чили

Команда в разгар прошлого десятилетия вышла на пик формы: выиграла дважды Копа Америка, была участником чемпионата мира. Но вот уже на два мундиаля выбраться не получилось, вот и сейчас вроде бы сделали главное: позвали спасать ситуацию Рикардо Гарека. Но и с ним Ла Роха откровенно проваливается. Она не смогла даже при крайне лояльном регламенте нынешнего Копа Америка выйти в плей-офф - ничьих с Перу и Канадой при 0:1 с Аргентиной отправили сборную домой уже после группового этапа. Ну а в сентябре уступили не только подопечным Скалони, но и Боливии, причем уступив записному аутсайдеру дома 1:2. В итоге некогда успешный и всегда амбициозный коллектив уже идет предпоследним в таблице своего континента.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Бразилия

Сборная проваливается сравнительно так же сильно, как и все остальное. Дошло до того, что многие начали ностальгировать при Тите, хотя в ним были крайне скромные результаты. Хотя пока что власти не боятся пересмотреть состав, и если на старте обязанности главного тренера выполнял Фернандо Динис. В итоге пошли неудачи, после неплохого старта. А с начала 2024-го пост доверили Доривалу Жуниору. Это сразу вызвало вопросы, и пентакампеоны дали повод скептикам: на Копа Америка в 2024-м году один из вечных фаворитов набрал только пять очков, и, выйдя в плей-офф, сразу же уступил по пенальти Уругваю после 0:0. А долгожданная сентябрьская победа 1-0, над Эквадором, сменилась зеркальным счетом. Это теперь точно статистически самый слабый и невыразительный из всех циклов квалификации - но и исправить можно многое. Делать это сейчас, правда, придется без ряда лидеров, от Алиссона до Винисиуса - получили травму в последний момент.

Статистика личных встреч

Четыреждя кряду в очных поединках селесао обыгрывали своего соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Они приперты к стенке и приезжают к слабому оппоненту - ставим на то, что выиграют пентакампеоны с форой -1 (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Чили
11 октбря 2024 -
03:00
Бразилия
Фора Бразилии (-1) 1.90 Сделать ставку
По теме:
Израиль – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Венесуэла – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Италия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
сборная Чили по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

путин подарил часы. Коваль рассказал о премиях после игры против россии
Футбол | 10 октября 2024, 16:49 0
путин подарил часы. Коваль рассказал о премиях после игры против россии
путин подарил часы. Коваль рассказал о премиях после игры против россии

Экс-игрок сборной Украины оставил часы в Донецке

Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Футзал | 09 октября 2024, 19:15 0
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»

Косенко оценил поведение сборной Франции

ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
Футбол | 10.10.2024, 12:30
ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
Теннис | 09.10.2024, 19:49
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Теннис | 09.10.2024, 20:33
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
08.10.2024, 16:19 8
Футбол
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
08.10.2024, 22:01 4
Бокс
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
09.10.2024, 07:09 2
Бокс
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
08.10.2024, 16:14 3
Олимпийские игры
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
08.10.2024, 23:46 9
Футбол
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем