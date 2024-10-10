11 октября на «Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос» пройдет матч 9-го тура Отборочного турнир чемпионата мира-2026 в Южной Америке, в котором сборная Чили встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Чили

Команда в разгар прошлого десятилетия вышла на пик формы: выиграла дважды Копа Америка, была участником чемпионата мира. Но вот уже на два мундиаля выбраться не получилось, вот и сейчас вроде бы сделали главное: позвали спасать ситуацию Рикардо Гарека. Но и с ним Ла Роха откровенно проваливается. Она не смогла даже при крайне лояльном регламенте нынешнего Копа Америка выйти в плей-офф - ничьих с Перу и Канадой при 0:1 с Аргентиной отправили сборную домой уже после группового этапа. Ну а в сентябре уступили не только подопечным Скалони, но и Боливии, причем уступив записному аутсайдеру дома 1:2. В итоге некогда успешный и всегда амбициозный коллектив уже идет предпоследним в таблице своего континента.

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Бразилия

Сборная проваливается сравнительно так же сильно, как и все остальное. Дошло до того, что многие начали ностальгировать при Тите, хотя в ним были крайне скромные результаты. Хотя пока что власти не боятся пересмотреть состав, и если на старте обязанности главного тренера выполнял Фернандо Динис. В итоге пошли неудачи, после неплохого старта. А с начала 2024-го пост доверили Доривалу Жуниору. Это сразу вызвало вопросы, и пентакампеоны дали повод скептикам: на Копа Америка в 2024-м году один из вечных фаворитов набрал только пять очков, и, выйдя в плей-офф, сразу же уступил по пенальти Уругваю после 0:0. А долгожданная сентябрьская победа 1-0, над Эквадором, сменилась зеркальным счетом. Это теперь точно статистически самый слабый и невыразительный из всех циклов квалификации - но и исправить можно многое. Делать это сейчас, правда, придется без ряда лидеров, от Алиссона до Винисиуса - получили травму в последний момент.

Статистика личных встреч

Четыреждя кряду в очных поединках селесао обыгрывали своего соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Они приперты к стенке и приезжают к слабому оппоненту - ставим на то, что выиграют пентакампеоны с форой -1 (коэффициент - 1,9).