В матче 9 тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америки встретились Чили и Бразилия. Гости полностью контролировали игру, однако вырвать победу удалось только на последних минутах матча.

Квалификация ЧМ-2026

. Южная Америка

9-й тур. 11 октября, Сантьяго (Чили)

Чили – Бразилия – 1:2

Голы: Варгас, 2 – да Крус, 45+1, Луис Энрике, 89

Видеообзор матча: