Чемпионат мира11 октября 2024, 15:12 |
305
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Чили – Бразилия – 1:2. Победа на последних минутах! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
11 октября 2024, 15:12 |
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В матче 9 тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америки встретились Чили и Бразилия. Гости полностью контролировали игру, однако вырвать победу удалось только на последних минутах матча.
Квалификация ЧМ-2026
. Южная Америка
9-й тур. 11 октября, Сантьяго (Чили)
Чили – Бразилия – 1:2
Голы: Варгас, 2 – да Крус, 45+1, Луис Энрике, 89
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Бразилия).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Igor Jesus (Бразилия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
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