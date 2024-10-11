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Чили
11.10.2024 03:00 – FT 1 : 2
Бразилия
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Чемпионат мира
11 октября 2024, 15:12 |
305
0

Чили – Бразилия – 1:2. Победа на последних минутах! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

11 октября 2024, 15:12 |
305
0
Чили – Бразилия – 1:2. Победа на последних минутах! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Чили – Бразилия

В матче 9 тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америки встретились Чили и Бразилия. Гости полностью контролировали игру, однако вырвать победу удалось только на последних минутах матча.

Квалификация ЧМ-2026

. Южная Америка

9-й тур. 11 октября, Сантьяго (Чили)

Чили – Бразилия – 1:2

Голы: Варгас, 2 – да Крус, 45+1, Луис Энрике, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Бразилия).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Igor Jesus (Бразилия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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