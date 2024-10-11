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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Боливия
10.10.2024 23:00 – FT 1 : 0
Колумбия
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Чемпионат мира
11 октября 2024, 03:19 |
263
0

Месси купался в болоте. Аргентина и Венесуэла провели матч квалификации ЧМ

В ночь на 11 октября состоялись поединки 9-го тура отборочного раунда в зоне Южной Америки

11 октября 2024, 03:19 |
263
0
Месси купался в болоте. Аргентина и Венесуэла провели матч квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 октября состоялись поединки 9-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Аргентины на выезде не сумела переиграть Венесуэлу. Игра завершилась со счетом 1:1. Голами в этом поединке отличились Николас Отаменди и Саломон Рондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси провел все 90 минут, голевыми действиями отличиться не сумел. Состояние поля оставляло желать лучшего. Изначально даже начало встречи было перенесено на 15 минут, поскольку на газоне образовались лужи. Сотрудники швабрами убирали воду, но до идеала поле невозможно было довести.

Помимо игры аргентинцев и венесуэльцев, еще четыре сборные из Южной Америки провели свои матчи. Боливия дома минимально одолела Колумбию (1:0), а Эквадор и Парагвай расписали мировую 0:0.

После 9 туров Аргентина занимает первое место в квалификационной группе с 19 очками. Вторая строчка у Колумбии с 16 пунктами.

Чемпионат мира 2026. 9-й тур, 11 октября

  • Венесуэла – Аргентина – 1:1

Голы: Рондон, 65 – Отаменди, 13

  • Боливия – Колумбия – 1:0

Гол: Мигелито, 58

Удаление: Куельяр, 21

  • Эквадор – Парагвай – 0:0

ФОТО. Состояние поля в матче Венесуэла – Аргентина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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