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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Эквадор
11.10.2024 00:00 – FT 0 : 0
Парагвай
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Чемпионат мира
11 октября 2024, 14:38 | Обновлено 11 октября 2024, 14:50
18
0

Эквадор – Парагвай – 0:0. Кайседо остался без победы. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

11 октября 2024, 14:38 | Обновлено 11 октября 2024, 14:50
18
0
Эквадор – Парагвай – 0:0. Кайседо остался без победы. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эквадор – Парагвай

В ночь на 11 октября состоялся матч 9-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. Сборные Эквадора и Парагвая расписали нулевую ничью. Лидер хозяев Мойсес Кайседо отметился желтой карточкой.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

9 тур, 11 октября, Кито (Эквадор)

Эквадор – Парагвай – 0:0

Видеообзор матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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