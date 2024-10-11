В ночь на 11 октября состоялся матч 9-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. Сборные Эквадора и Парагвая расписали нулевую ничью. Лидер хозяев Мойсес Кайседо отметился желтой карточкой.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

9 тур, 11 октября, Кито (Эквадор)

Эквадор – Парагвай – 0:0

Видеообзор матча: