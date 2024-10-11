Чемпионат мира11 октября 2024, 14:38 | Обновлено 11 октября 2024, 14:50
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Эквадор – Парагвай – 0:0. Кайседо остался без победы. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
11 октября 2024, 14:38 | Обновлено 11 октября 2024, 14:50
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В ночь на 11 октября состоялся матч 9-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. Сборные Эквадора и Парагвая расписали нулевую ничью. Лидер хозяев Мойсес Кайседо отметился желтой карточкой.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
9 тур, 11 октября, Кито (Эквадор)
Эквадор – Парагвай – 0:0
Видеообзор матча:
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