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Лига наций УЕФА. Лига B
Англия
10.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Греция
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Лига наций
10 октября 2024, 23:59 | Обновлено 11 октября 2024, 00:44
1019
3

Сенсация в Лиге наций! Англия на Уэмбли в матче-триллере проиграла Греции

Англичане проиграли матч со счетом 1:2

10 октября 2024, 23:59 | Обновлено 11 октября 2024, 00:44
1019
3
Сенсация в Лиге наций! Англия на Уэмбли в матче-триллере проиграла Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Англия – Греция

Сегодня, 10 октября, стартовал третий раунд Лиги наций 2024/25.

В 2 группе дивизиона В Англия на Уэмбли сыграла против Греции. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Греки забили первыми на 49-й минуте, автор гола – Павлидис. Казалось бы, Англия спаслась на последних минутах благодаря голу Беллингема на 87-й, но последнее слово в матче осталось за греками – Павлидис оформил дубль на 90+4-й.

В другом матче игрового дня Ирландия победила Финляндию со счетом 2:1.

В 2 группе дивизиона В теперь есть неожиданный лидер – Греция, у которой девять очков. Вторая Англия с шестью пунктами, далее идет Ирландия с тремя, у Финляндии – ноль.

Лига наций. Групповой этап, 10 октября.

Англия – Греция – 1:2
Голы: Беллингем, 87 - Павлидис, 49, 90+4.

Англия: Пикфорд, Льюис, Колуилл, Стоунз, Александер-Арнолд, Гордон (Уоткинс, 60), Райс, Палмер, Сака (Мадуэке, 51), Беллингем, Фоден (Соланке, 72).

Греция: Влаходимос, Яннулис, Кульеракис, Мавропанос, Рота, Сиопис (Зафеирис, 66), Курбелис (Манталос, 74), Бакасетас (Ваяннидис, 86), Цолис (Константелиас, 86), Масурас (Пелкас, 66), Павлидис.

Финляндия – Ирландия – 1:2
Голы: Похьянпало, 17 - Скейлс, 57, Брейди, 88.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Віталій Ткачук
Це ми можемо вилетіти в дивізіон С, англійці точно не вилетять.
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0
TolsTIyELF
Зевс возродился.
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-1
Андрій Заліщук
от би завтра ще одну збірну Англії принизити
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-1
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