Сенсация в Лиге наций! Англия на Уэмбли в матче-триллере проиграла Греции

Сегодня, 10 октября, стартовал третий раунд Лиги наций 2024/25.

В 2 группе дивизиона В Англия на Уэмбли сыграла против Греции. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Греки забили первыми на 49-й минуте, автор гола – Павлидис. Казалось бы, Англия спаслась на последних минутах благодаря голу Беллингема на 87-й, но последнее слово в матче осталось за греками – Павлидис оформил дубль на 90+4-й.

В другом матче игрового дня Ирландия победила Финляндию со счетом 2:1.

В 2 группе дивизиона В теперь есть неожиданный лидер – Греция, у которой девять очков. Вторая Англия с шестью пунктами, далее идет Ирландия с тремя, у Финляндии – ноль.

Лига наций. Групповой этап, 10 октября.

Англия – Греция – 1:2

Голы: Беллингем, 87 - Павлидис, 49, 90+4.

Англия: Пикфорд, Льюис, Колуилл, Стоунз, Александер-Арнолд, Гордон (Уоткинс, 60), Райс, Палмер, Сака (Мадуэке, 51), Беллингем, Фоден (Соланке, 72).



Греция: Влаходимос, Яннулис, Кульеракис, Мавропанос, Рота, Сиопис (Зафеирис, 66), Курбелис (Манталос, 74), Бакасетас (Ваяннидис, 86), Цолис (Константелиас, 86), Масурас (Пелкас, 66), Павлидис.

Финляндия – Ирландия – 1:2

Голы: Похьянпало, 17 - Скейлс, 57, Брейди, 88.