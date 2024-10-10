Сенсация в Лиге наций! Англия на Уэмбли в матче-триллере проиграла Греции
Англичане проиграли матч со счетом 1:2
Сегодня, 10 октября, стартовал третий раунд Лиги наций 2024/25.
В 2 группе дивизиона В Англия на Уэмбли сыграла против Греции. Гости одержали победу со счетом 2:1.
Греки забили первыми на 49-й минуте, автор гола – Павлидис. Казалось бы, Англия спаслась на последних минутах благодаря голу Беллингема на 87-й, но последнее слово в матче осталось за греками – Павлидис оформил дубль на 90+4-й.
В другом матче игрового дня Ирландия победила Финляндию со счетом 2:1.
В 2 группе дивизиона В теперь есть неожиданный лидер – Греция, у которой девять очков. Вторая Англия с шестью пунктами, далее идет Ирландия с тремя, у Финляндии – ноль.
Лига наций. Групповой этап, 10 октября.
Англия – Греция – 1:2
Голы: Беллингем, 87 - Павлидис, 49, 90+4.
Англия: Пикфорд, Льюис, Колуилл, Стоунз, Александер-Арнолд, Гордон (Уоткинс, 60), Райс, Палмер, Сака (Мадуэке, 51), Беллингем, Фоден (Соланке, 72).
Греция: Влаходимос, Яннулис, Кульеракис, Мавропанос, Рота, Сиопис (Зафеирис, 66), Курбелис (Манталос, 74), Бакасетас (Ваяннидис, 86), Цолис (Константелиас, 86), Масурас (Пелкас, 66), Павлидис.
Финляндия – Ирландия – 1:2
Голы: Похьянпало, 17 - Скейлс, 57, Брейди, 88.
Defeat at Wembley Stadium. pic.twitter.com/5dMIYpY5ef— England (@England) October 10, 2024
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