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  4. Финляндия – Ирландия – 1:2. Победный мяч на 88-й мин. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига B
Финляндия
10.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Ирландия
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Лига наций
11 октября 2024, 02:23 | Обновлено 11 октября 2024, 02:39
27
0

Финляндия – Ирландия – 1:2. Победный мяч на 88-й мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 02:23 | Обновлено 11 октября 2024, 02:39
27
0
Финляндия – Ирландия – 1:2. Победный мяч на 88-й мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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В Лиге B Финляндия проиграла Ирландии (1:2), причем гости забили победный гол на 88-й минуте.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Финляндия – Ирландия – 1:2

Голы: Похьянпало, 17 – Скейлз, 57, Брэйди, 88

Видео голов и обзор

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Брэди (Ирландия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Скейлз (Ирландия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
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Лига наций сборная Финляндии по футболу сборная Ирландии по футболу видео голов и обзор Йоэль Похьянпало
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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