Лига наций11 октября 2024, 02:23 | Обновлено 11 октября 2024, 02:39
27
0
Финляндия – Ирландия – 1:2. Победный мяч на 88-й мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 октября 2024, 02:23 | Обновлено 11 октября 2024, 02:39
27
0
Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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В Лиге B Финляндия проиграла Ирландии (1:2), причем гости забили победный гол на 88-й минуте.
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
21:45. Финляндия – Ирландия – 1:2
Голы: Похьянпало, 17 – Скейлз, 57, Брэйди, 88
Видео голов и обзор
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Брэди (Ирландия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Скейлз (Ирландия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
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