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  4. В него все еще верят, но есть нюанс. В Челси определились с судьбой Мудрика
Англия
10 октября 2024, 21:16 | Обновлено 10 октября 2024, 21:22
1431
6

В него все еще верят, но есть нюанс. В Челси определились с судьбой Мудрика

Украинец перейдет в другой клуб на правах аренды

10 октября 2024, 21:16 | Обновлено 10 октября 2024, 21:22
1431
6
В него все еще верят, но есть нюанс. В Челси определились с судьбой Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Руководство лондонского «Челси» определилось с будущим украинского вингера Михаила Мудрика.

По информации GiveMeSport, в «Челси» все еще верят в потенциал Михаила, но пока принято решение – украинец должен зимой уйти в аренду, где будет иметь больше игрового времени, чем в Лондоне. «Челси» зимой будет рассматривать арендные предложения по Мудрику.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.

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GiveMeSport чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 6
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Airwolf77
Стоило ли вообще за это полено 70+30 лимонов платить? 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
vazazh
Да з самого початку було відомо, що мурзік - тільки молоко з миски пє. ґщо я й казав, коли всі тут писали мурзік, мурзік. А воно яке було - напівговно, так і залишилося напівговном, і шлях його - тільки до низу. Бо воно не розуміє, що це не "халява пліз", як в УПЛ, а це АПЛ.
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+4
Pavel_i_CO
Буде Челсі з цією дерев'яхою обколотою довго носитися
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+2
lizerginnn
метелик снусмумрик награвся. бери віолету свою і гоу тік-точити. футбол то не твоє)
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+1
Олександр
Сандерленд підійшов би .Але питання чи є в них гроші ? 
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-2
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