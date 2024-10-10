В него все еще верят, но есть нюанс. В Челси определились с судьбой Мудрика
Украинец перейдет в другой клуб на правах аренды
Руководство лондонского «Челси» определилось с будущим украинского вингера Михаила Мудрика.
По информации GiveMeSport, в «Челси» все еще верят в потенциал Михаила, но пока принято решение – украинец должен зимой уйти в аренду, где будет иметь больше игрового времени, чем в Лондоне. «Челси» зимой будет рассматривать арендные предложения по Мудрику.
В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.
Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.
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