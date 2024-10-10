Лига наций10 октября 2024, 12:30 | Обновлено 10 октября 2024, 12:43
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ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
Днем ранее был презентован домашний комплект формы сборной
10 октября 2024, 12:30 | Обновлено 10 октября 2024, 12:43
166
0
Компания adidas и Украинская ассоциация футбола начали сотрудничество и представили новый выездной комплект формы сборных Украины на сезон 2024/25.
Днем ранее был представлен новый домашний комплект экипировки и объявлено о том, что теперь аdidas является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
Новая форма сборной Украины уже доступна для болельщиков на сайте adidas.
Читайте также:ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных Украины от adidas
ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
October 10, 2024
October 10, 2024
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