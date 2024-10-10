Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
Лига наций
10 октября 2024, 12:30 | Обновлено 10 октября 2024, 12:43
166
0

ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины

Днем ранее был презентован домашний комплект формы сборной

10 октября 2024, 12:30 | Обновлено 10 октября 2024, 12:43
166
0
ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
УАФ

Компания adidas и Украинская ассоциация футбола начали сотрудничество и представили новый выездной комплект формы сборных Украины на сезон 2024/25.

Днем ранее был представлен новый домашний комплект экипировки и объявлено о том, что теперь аdidas является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

Новая форма сборной Украины уже доступна для болельщиков на сайте adidas.

ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины

По теме:
«путин зашел в раздевалку и...» Коваль – о легендарном матче с россией
«Реброву виднее». Любенович объяснил, почему в сборную не вызвали легенду
Окончательное решение. Сборной Англии придется обойтись без своего капитана
adidas фото сборная Украины по футболу игровая форма форма сборной Украины Лига наций Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду
Футбол | 10 октября 2024, 10:01 3
«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду
«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду

Антонио получил обвинение в неуважении

Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Футзал | 09 октября 2024, 19:15 0
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»

Косенко оценил поведение сборной Франции

Италия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 10.10.2024, 11:16
Италия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Италия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Бокс | 10.10.2024, 07:48
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Теннис | 09.10.2024, 20:33
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
09.10.2024, 07:50 14
Футбол
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 34
Футбол
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 5
Футбол
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 38
Футбол
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29 1
Война
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 10
Футбол
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
09.10.2024, 09:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем