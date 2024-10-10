Компания adidas и Украинская ассоциация футбола начали сотрудничество и представили новый выездной комплект формы сборных Украины на сезон 2024/25.

Днем ранее был представлен новый домашний комплект экипировки и объявлено о том, что теперь аdidas является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

Новая форма сборной Украины уже доступна для болельщиков на сайте adidas.

ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины