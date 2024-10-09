ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных Украины от adidas

Сегодня adidas и Украинская ассоциация футбола начинают сотрудничество, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025.

Аԁіԁаѕ отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

«Новые домашняя и выездная формы вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг «СЛАВА УКРАЇНІ» на спине. Форма чтит связь между украинской культурой и футболом, что делает ее неотъемлемым атрибутом каждого болельщика.

Форма изготовлена по технологии AERO READY, в которой используются материалы, отводящие влагу или поглощающие ее, чтобы тело оставалось сухим, и включает дышащие вставки из сетки для комфорта как игроков на поле, так и болельщиков, поддерживающих команду. Коллекция изготовлена из 100% переработанных материалов, продолжая стратегию adidas к сокращению пластиковых отходов», – пишет пресс-служба УАФ.

Объединенные общей миссией поддерживать и развивать футбол в Украине, adidas и УАФ отмечают начало своего сотрудничества рекламным фильмом. В нем демонстрируется, что форма сборной Украины - это больше чем просто одежда. Она символизирует историю украинского футбола через преданность стране, единство и футбольную культуру. В кампании представлены как болельщики, так и игроки из мужских, женских, молодежных и адаптивных сборных. Главная тема заключается в том, что одна форма объединяет всю страну благодаря общей страсти к футболу.

«Для нас большая честь вернуться в семью adidas. Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012. Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели», – заявил президент УАФ Андрей Шевченко.

Новая форма сборных Украины уже доступна для болельщиков на adidas.ua, adidas.ae.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.