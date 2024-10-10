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10 октября 2024, 22:45 | Обновлено 10 октября 2024, 23:22
421
0

Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии

В финале у женщин США обыграли Мексику, а Словакия одолела Чехию у мужчин U-23

10 октября 2024, 22:45 | Обновлено 10 октября 2024, 23:22
421
0
Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии
WMF

В хорватском городе Мали-Лошинь завершился чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин и юниоров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Женские соревнования WMF Women's World Cup 2024 состоялись с 7 до 10 октября. 7 были команд поделены на 2 группы.

В финале сборная США обыграла Мексику (1:1, пен. 4:3), а в игре за бронзу Словакия взяла верх над Чехией (5:3)

Женская сборная Украины потерпела три поражения и заняла последнее место в группе, не сумев пробиться в плей-офф.

В мужском молодежном турнире U-23 золото выиграла Словакия, победив в финале Чехию (3:2). Бронза – у Сербии, которая обыграла Азербайджан (3:0).

ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин

Мали-Лошинь (Хорватия), 7–10 февраля

1/4 финала

  • Чехия – Румыния – 2:1
  • Словакия – Коста-Рика – 13:0

1/2 финала

  • Мексика – Чехия – 7:1
  • США – Словакия – 5:2

Матч за третье место

  • Чехия – Словакия – 3:5

Финал

  • Мексика – США – 1:1 (пен. 3:4)

ЧМ-2024 по мини-футболу среди мужчин U-23

1/4 финала

  • Англия – Азербайджан – 0:3
  • Сербия – Колумбия – 2:1

1/2 финала

  • Чехия – Азербайджан – 4:1
  • Словакия – Сербия – 5:4 (д.в.)

Матч за третье место

  • Азербайджан – Сербия – 0:3

Финал

  • Чехия – Словакия – 2:3

Инфографика

Видеозапись матчей

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мини-футбол чемпионат мира по мини-футболу женская сборная Украины по мини-футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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