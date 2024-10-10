Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии

В хорватском городе Мали-Лошинь завершился чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин и юниоров.

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Женские соревнования WMF Women's World Cup 2024 состоялись с 7 до 10 октября. 7 были команд поделены на 2 группы.

В финале сборная США обыграла Мексику (1:1, пен. 4:3), а в игре за бронзу Словакия взяла верх над Чехией (5:3)

Женская сборная Украины потерпела три поражения и заняла последнее место в группе, не сумев пробиться в плей-офф.

В мужском молодежном турнире U-23 золото выиграла Словакия, победив в финале Чехию (3:2). Бронза – у Сербии, которая обыграла Азербайджан (3:0).

ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин

Мали-Лошинь (Хорватия), 7–10 февраля

1/4 финала

Чехия – Румыния – 2:1

– Румыния – 2:1 Словакия – Коста-Рика – 13:0

1/2 финала

Мексика – Чехия – 7:1

– Чехия – 7:1 США – Словакия – 5:2

Матч за третье место

Чехия – Словакия – 3:5

Финал

Мексика – США – 1:1 (пен. 3:4)

ЧМ-2024 по мини-футболу среди мужчин U-23

1/4 финала

Англия – Азербайджан – 0:3

– 0:3 Сербия – Колумбия – 2:1

1/2 финала

Чехия – Азербайджан – 4:1

– Азербайджан – 4:1 Словакия – Сербия – 5:4 (д.в.)

Матч за третье место

Азербайджан – Сербия – 0:3

Финал

Чехия – Словакия – 2:3

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