Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии
В финале у женщин США обыграли Мексику, а Словакия одолела Чехию у мужчин U-23
В хорватском городе Мали-Лошинь завершился чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин и юниоров.
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Женские соревнования WMF Women's World Cup 2024 состоялись с 7 до 10 октября. 7 были команд поделены на 2 группы.
В финале сборная США обыграла Мексику (1:1, пен. 4:3), а в игре за бронзу Словакия взяла верх над Чехией (5:3)
Женская сборная Украины потерпела три поражения и заняла последнее место в группе, не сумев пробиться в плей-офф.
В мужском молодежном турнире U-23 золото выиграла Словакия, победив в финале Чехию (3:2). Бронза – у Сербии, которая обыграла Азербайджан (3:0).
ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин
Мали-Лошинь (Хорватия), 7–10 февраля
1/4 финала
- Чехия – Румыния – 2:1
- Словакия – Коста-Рика – 13:0
1/2 финала
- Мексика – Чехия – 7:1
- США – Словакия – 5:2
Матч за третье место
- Чехия – Словакия – 3:5
Финал
- Мексика – США – 1:1 (пен. 3:4)
ЧМ-2024 по мини-футболу среди мужчин U-23
1/4 финала
- Англия – Азербайджан – 0:3
- Сербия – Колумбия – 2:1
1/2 финала
- Чехия – Азербайджан – 4:1
- Словакия – Сербия – 5:4 (д.в.)
Матч за третье место
- Азербайджан – Сербия – 0:3
Финал
- Чехия – Словакия – 2:3
Инфографика
Видеозапись матчей
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