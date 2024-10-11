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Лига наций
11 октября 2024, 00:23 | Обновлено 11 октября 2024, 00:41
248
0

Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?

Вечером 10 октября состоялись очередные поединки Лиги наций

11 октября 2024, 00:23 | Обновлено 11 октября 2024, 00:41
248
0
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
УЕФА

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В лиге A Франция разгромила Израиль (4:1), а Италия и Бельгия разошлись миром (2:2)

В лиге B Англия потерпела домашнее поражение от Греции (1:2), а Норвегия с дублем Эрлинга Холанда переиграла Словению (3:0).

Армения под руководством украинского специалиста Александра Петракова не сумела обыграть команду Фарерских островов (2:2) в Лиге C.

Матчи 3-го тура в остальных группах пройдут 11 и 12 октября.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Израиль – Франция – 1:4
  • 21:45. Италия – Бельгия – 2:2

🔹 Лига B

  • 21:45. Австрия – Казахстан – 4:0
  • 21:45. Англия – Греция – 1:2
  • 21:45. Норвегия – Словения – 3:0
  • 21:45. Финляндия – Ирландия – 1:2

🔹 Лига C

  • 19:00. Латвия – Северная Македония – 0:3
  • 21:45. Фарерские острова – Армения – 2:2

🔹 Лига D

  • 19:00. Молдова – Андорра – 2:0
  • 21:45. Гибралтар – Сан-Марино – 1:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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