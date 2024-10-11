Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Вечером 10 октября состоялись очередные поединки Лиги наций
Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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В лиге A Франция разгромила Израиль (4:1), а Италия и Бельгия разошлись миром (2:2)
В лиге B Англия потерпела домашнее поражение от Греции (1:2), а Норвегия с дублем Эрлинга Холанда переиграла Словению (3:0).
Армения под руководством украинского специалиста Александра Петракова не сумела обыграть команду Фарерских островов (2:2) в Лиге C.
Матчи 3-го тура в остальных группах пройдут 11 и 12 октября.
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Израиль – Франция – 1:4
- 21:45. Италия – Бельгия – 2:2
🔹 Лига B
- 21:45. Австрия – Казахстан – 4:0
- 21:45. Англия – Греция – 1:2
- 21:45. Норвегия – Словения – 3:0
- 21:45. Финляндия – Ирландия – 1:2
🔹 Лига C
- 19:00. Латвия – Северная Македония – 0:3
- 21:45. Фарерские острова – Армения – 2:2
🔹 Лига D
- 19:00. Молдова – Андорра – 2:0
- 21:45. Гибралтар – Сан-Марино – 1:0
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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