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  4. Сможет ли Холанд войти в пантеон легенд АПЛ наряду с Анри и Шираном?
Англия
10 октября 2024, 04:09 |
138
1

Сможет ли Холанд войти в пантеон легенд АПЛ наряду с Анри и Шираном?

Норвежский нападающий имеет шанс достичь уникального успеха

10 октября 2024, 04:09 |
138
1
Сможет ли Холанд войти в пантеон легенд АПЛ наряду с Анри и Шираном?
ФК Манчестер Сити. Эрлинг Холанд

Ни для кого не секрет, что в прошлом сезоне Золотую бутсу АПЛ выиграл нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Однако сможет ли он повторить это достижение ещё дважды подряд?

Три Золотые бутсы АПЛ подряд — такое уникальное достижение может стать реальностью для Холанда в течение следующих двух лет. За всю историю АПЛ этого смогли добиться только два игрока:

  • Алан Ширер (1994–1997)
  • Тьерри Анри (2003–2006)

У Эрлинга есть все шансы повторить этот рекорд и встать в один ряд с такими легендами, как Ширер и Анри, или даже стать первым игроком, который выиграет четыре или более Золотых бутс АПЛ подряд.

Согласно данным известных источников, шансы Холанда на победу в гонке за Золотую бутсу АПЛ в сезоне 2024/25 составляют около 90%.

Дмитрий БАНАР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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aleks19826
Ширер (1994-1997) і Анрі (2003-2006). Це не три виходить бутси, а чотири (1994,1995, 1996, 1997), так саме і Анрі (2003, 2004, 2005, 2006). Щось тут не те
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