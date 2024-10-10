Сможет ли Холанд войти в пантеон легенд АПЛ наряду с Анри и Шираном?

Ни для кого не секрет, что в прошлом сезоне Золотую бутсу АПЛ выиграл нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Однако сможет ли он повторить это достижение ещё дважды подряд?

Три Золотые бутсы АПЛ подряд — такое уникальное достижение может стать реальностью для Холанда в течение следующих двух лет. За всю историю АПЛ этого смогли добиться только два игрока:

Алан Ширер (1994–1997)

Тьерри Анри (2003–2006)

У Эрлинга есть все шансы повторить этот рекорд и встать в один ряд с такими легендами, как Ширер и Анри, или даже стать первым игроком, который выиграет четыре или более Золотых бутс АПЛ подряд.

Согласно данным известных источников, шансы Холанда на победу в гонке за Золотую бутсу АПЛ в сезоне 2024/25 составляют около 90%.

Дмитрий БАНАР