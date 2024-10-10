Сможет ли Холанд войти в пантеон легенд АПЛ наряду с Анри и Шираном?
Норвежский нападающий имеет шанс достичь уникального успеха
Ни для кого не секрет, что в прошлом сезоне Золотую бутсу АПЛ выиграл нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Однако сможет ли он повторить это достижение ещё дважды подряд?
Три Золотые бутсы АПЛ подряд — такое уникальное достижение может стать реальностью для Холанда в течение следующих двух лет. За всю историю АПЛ этого смогли добиться только два игрока:
- Алан Ширер (1994–1997)
- Тьерри Анри (2003–2006)
У Эрлинга есть все шансы повторить этот рекорд и встать в один ряд с такими легендами, как Ширер и Анри, или даже стать первым игроком, который выиграет четыре или более Золотых бутс АПЛ подряд.
Согласно данным известных источников, шансы Холанда на победу в гонке за Золотую бутсу АПЛ в сезоне 2024/25 составляют около 90%.
Дмитрий БАНАР
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер этого рейтинга продолжает наращивать отрыв от преследователей…
Экс-игрок сборной Украины эксклюзивно для Sport.ua рассказал о матче 1999 года