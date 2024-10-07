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Германия
07 октября 2024, 17:05 | Обновлено 07 октября 2024, 18:23
342
0

Два игрока Баварии получили травмы и пропустят ближайшие матчи сборной

Дайо Упамекано и Матис Тель угодили в лазарет команды

07 октября 2024, 17:05 | Обновлено 07 октября 2024, 18:23
342
0
Два игрока Баварии получили травмы и пропустят ближайшие матчи сборной
ФК Бавария

Мюнхенская «Бавария» в воскресенье сыграла вничью с «Айнтрахтом» Франкфурт со счетом 3:3. После этого матча трое игроков команды Венсана Компани пожаловались на проблемы со здоровьем.

Защитник Дайо Упамекано, форварды Матис Тель и Гарри Кейн жалуются на травмы.

Англичанин был единственным из троих, кто поехал в расположение сборной. Его осмотрят английские врачи, которые поставят окончательный диагноз.

Упамекано и Тель не будут играть за сборную Франции в ближайших матчах Лиги наций. У первого проблемы с мышцами бедра, а второй жалуется на боль в плече.

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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