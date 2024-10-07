Два игрока Баварии получили травмы и пропустят ближайшие матчи сборной
Дайо Упамекано и Матис Тель угодили в лазарет команды
Мюнхенская «Бавария» в воскресенье сыграла вничью с «Айнтрахтом» Франкфурт со счетом 3:3. После этого матча трое игроков команды Венсана Компани пожаловались на проблемы со здоровьем.
Защитник Дайо Упамекано, форварды Матис Тель и Гарри Кейн жалуются на травмы.
Англичанин был единственным из троих, кто поехал в расположение сборной. Его осмотрят английские врачи, которые поставят окончательный диагноз.
Упамекано и Тель не будут играть за сборную Франции в ближайших матчах Лиги наций. У первого проблемы с мышцами бедра, а второй жалуется на боль в плече.
Official medical update:— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 7, 2024
• Dayot Upamecano: muscular problems in his thigh (won't travel to the national team)
• Mathys Tel: shoulder problems (won't travel to the national team)
• Harry Kane: travelled to the national team and will be examined by the England doctors - an… pic.twitter.com/TeNydfGhTf
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