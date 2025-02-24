Владимир ПЯТЕНКО: «С албанками не избежали повреждений»

Наставник женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды, которая в Албании готовится к поединку 2 тура Лиги наций с хорватками, который пройдет 25 февраля в Эльбасане:

«На старте мои подопечные взяли верх над албанками – 2:1 и к ним есть претензии за потерю концентрации в компенсированное время, что привело к пропущенному голу. Надеюсь, что в матче с хорватками так расслабляться девушки себе не позволят.

К сожалению, не обошлось без повреждений и поэтому будем определяться с составом на завтрашний матч за несколько часов до его начала.

О хорваток информации хватает, ведь выясняли с ними отношения в отборе на Евро-2025. Хотя в первом туре балканки действовали не в присущей ей манере – через короткий и средний пас, однако часто ошибались и чешки этим воспользовались, получив уверенную победу. Мои подопечные также настроены отпраздновать викторию».

Сейчас женская сборная Украины занимает второе место в своей группе Лиги наций, уступая Чехии по дополнительным показателям.

Ранее мы сообщали, что президент УАФ Андрей Шевченко посетил стартовый матч женской сборной Украины в Лиге наций.