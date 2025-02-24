Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ПЯТЕНКО: «С албанками не избежали повреждений»
Лига наций
24 февраля 2025, 14:21 |
257
1

Владимир ПЯТЕНКО: «С албанками не избежали повреждений»

О хорватках информации у тренерского штаба хватает

24 февраля 2025, 14:21 |
257
1
Владимир ПЯТЕНКО: «С албанками не избежали повреждений»
УАФ. Владимир Пятенко

Наставник женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды, которая в Албании готовится к поединку 2 тура Лиги наций с хорватками, который пройдет 25 февраля в Эльбасане:

«На старте мои подопечные взяли верх над албанками – 2:1 и к ним есть претензии за потерю концентрации в компенсированное время, что привело к пропущенному голу. Надеюсь, что в матче с хорватками так расслабляться девушки себе не позволят.

К сожалению, не обошлось без повреждений и поэтому будем определяться с составом на завтрашний матч за несколько часов до его начала.

О хорваток информации хватает, ведь выясняли с ними отношения в отборе на Евро-2025. Хотя в первом туре балканки действовали не в присущей ей манере – через короткий и средний пас, однако часто ошибались и чешки этим воспользовались, получив уверенную победу. Мои подопечные также настроены отпраздновать викторию».

Сейчас женская сборная Украины занимает второе место в своей группе Лиги наций, уступая Чехии по дополнительным показателям.

Ранее мы сообщали, что президент УАФ Андрей Шевченко посетил стартовый матч женской сборной Украины в Лиге наций.

По теме:
Роман ВАНТУХ: «На Будковском был очевиден пенальти»
Рух постепенно преодолевает эпидемию и ожидает киргиза
Эксарбитр ФИФА: «В Александрии арбитр ошибся, а VAR не отреагировал»
Владимир Пятенко женская сборная Украины по футболу женская сборная Хорватии по футболу Лига наций инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег
Футбол | 24 февраля 2025, 07:21 7
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег

24 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Бокс | 24 февраля 2025, 04:02 4
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе

Джозеф хочет поединка с украинцем

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.02.2025, 20:29
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Успел проявить себя? Известна оценка Коваленко в матче против Аталанты
Футбол | 24.02.2025, 12:58
Успел проявить себя? Известна оценка Коваленко в матче против Аталанты
Успел проявить себя? Известна оценка Коваленко в матче против Аталанты
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Футбол | 23.02.2025, 20:54
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Прикро, що пропустили у компенсований час. Матч з Хорватією буде набагато важчим
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 4
Футбол
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
23.02.2025, 11:29 3
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем