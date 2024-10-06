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Германия
06 октября 2024, 22:40 | Обновлено 06 октября 2024, 22:51
200
1

ВИДЕО. Большой триллер. По три гола: Бавария сыграла вничью с Айнтрахтом

Вечером 6 октября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Германии

06 октября 2024, 22:40 | Обновлено 06 октября 2024, 22:51
200
1
ВИДЕО. Большой триллер. По три гола: Бавария сыграла вничью с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 октября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Германии.

В центральном матче игрового дня Бавария сыграла вничью с Айнтрахтом.

Команды устроили настоящий триллер, который завершился на равных (3:3).

Чемпионат Германии. Бундеслига

6-й тур, 6 октября

Айнтрахт Франкфурт – Бавария Мюнхен – 3:3

Голы: Мармуш, 22, 90+4, Экитике, 35 – Ким Мин Чжэ, 15, Упамекано, 36, Олисе, 53

Хайденхайм – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Опенда, 59

Штутгарт – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Демирович, 90+9 – Жандре, 45

Турнирная таблица

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Валантен Жандре (Хоффенхайм).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт Хайденхайм Штутгарт Хоффенхайм видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Котра! така з неї легше забивати голи,але Баварія при насиченій обороні все таки змогла 3 вкотити,а ще там *длінний *воротар не хило повитягував,а вже коли Кейн пішов з поля то гра поламалась ну і зрівняли.Взагалі то кожна бабка знає як тепер грає Айнтрахт на котрі,а Ковані не роздуплився і не змінив задачу на гру,все як в попередніх матчах,контроль, тиск,ну і отримав результат.
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