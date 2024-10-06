ВИДЕО. Большой триллер. По три гола: Бавария сыграла вничью с Айнтрахтом
Вечером 6 октября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Германии
Вечером 6 октября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Германии.
В центральном матче игрового дня Бавария сыграла вничью с Айнтрахтом.
Команды устроили настоящий триллер, который завершился на равных (3:3).
Чемпионат Германии. Бундеслига
6-й тур, 6 октября
Айнтрахт Франкфурт – Бавария Мюнхен – 3:3
Голы: Мармуш, 22, 90+4, Экитике, 35 – Ким Мин Чжэ, 15, Упамекано, 36, Олисе, 53
Хайденхайм – РБ Лейпциг – 0:1
Гол: Опенда, 59
Штутгарт – Хоффенхайм – 1:1
Голы: Демирович, 90+9 – Жандре, 45
Турнирная таблица
События матча
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